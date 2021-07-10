Режим ЧС ввели в районе Чукотки из-за лесных пожаров

На Чукотке введён особый противопожарный режим, а на территории Билибинского района действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

По его словам, в Анадырском и Билибинском районах действует шесть пожаров общей площадью 1686 гектаров. За восьмью точками в зоне контроля ведётся наблюдение со спутника, каждый день на авиапатрулирование вылетает по два-три рейса.