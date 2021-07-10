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Режим ЧС ввели в районе Чукотки из-за лесных пожаров

Глава региона отметил, что площадь возгорания значительная, но угроз для населённых пунктов и оленеводческих бригад нет.

10 июля, 12:33
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRJJd-QDt1Q/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">romankopin</a></p>

Фото © Instagram / romankopin

На Чукотке введён особый противопожарный режим, а на территории Билибинского района действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

По его словам, в Анадырском и Билибинском районах действует шесть пожаров общей площадью 1686 гектаров. За восьмью точками в зоне контроля ведётся наблюдение со спутника, каждый день на авиапатрулирование вылетает по два-три рейса.

Глава региона отметил, что площадь пожара значительная, но угроз для населённых пунктов и оленеводческих бригад нет. Совместно с Департаментом природных ресурсов и экологии Чукотского АО ведётся наблюдение за динамикой задымлений в населённых пунктах.

Напомним, от лесных пожаров сейчас страдает и Челябинская область. Огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Общая площадь пожаров в трёх районах составляет 14 тысяч гектаров, уже уничтожено свыше 70 домов. Замглавы МЧС России Илья Денисов заявил, что лесные пожары в Челябинской области принимали характер огненного шторма.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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