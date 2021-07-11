"Думают о местоимениях": Британцы высмеяли армию США за излишнее внимание к гендерным проблемам
Также некоторые пользователи предположили, что, создавая из России и Китая образ противника, Пентагон пытается добиться увеличения финансирования.
Фото © ТАСС / Zuma
После публикации доклада Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американское военное ведомство за проводимую политику.
Британцы заявили, что проблема армии Соединённых Штатов заключается не в военных стратегиях стран-оппонентов, а в излишней обеспокоенности руководства гендерным неравенством в военных рядах.
"Америка озабочена самыми глупыми вещами. Местоимениями он, она, они", — прокомментировал один из читателей.
Некоторые пользователи предположили, что, создавая образ противника, ведомство пытается добиться увеличения финансирования.
"Пентагон паникует, что отсутствие в общественном сознании "вызывающих страх злодеев" означает меньше денег в бюджетах"; "Обратите внимание, сначала у американцев угрозой была Россия. Потом они сместили акцент на Китай. А затем медленно связали вместе их обоих, действия Пентагона похожи на сюжет из дешёвой книги",— отметили в комментариях.
Читатели также посоветовали мировым державам тратить деньги вместо вооружения и содержания армий на научные достижения и развитие человечества.
Ранее СМИ сообщили, что США готовятся к долгой и тяжёлой войне с Россией и Китаем. По мнению аналитиков, на это указывают заявления и действия Белого дома, а также настроения в прессе.
Комментариев: 0