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"Думают о местоимениях": Британцы высмеяли армию США за излишнее внимание к гендерным проблемам

Также некоторые пользователи предположили, что, создавая из России и Китая образ противника, Пентагон пытается добиться увеличения финансирования.

10 июля, 22:09

Фото © ТАСС / Zuma

После публикации доклада Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американское военное ведомство за проводимую политику.

Британцы заявили, что проблема армии Соединённых Штатов заключается не в военных стратегиях стран-оппонентов, а в излишней обеспокоенности руководства гендерным неравенством в военных рядах.

"Америка озабочена самыми глупыми вещами. Местоимениями он, она, они", — прокомментировал один из читателей.

Американцы посетовали, что Россия умрёт от смеха при виде армии США в юбках

Американцы посетовали, что Россия умрёт от смеха при виде армии США в юбках

Некоторые пользователи предположили, что, создавая образ противника, ведомство пытается добиться увеличения финансирования.

"Пентагон паникует, что отсутствие в общественном сознании "вызывающих страх злодеев" означает меньше денег в бюджетах"; "Обратите внимание, сначала у американцев угрозой была Россия. Потом они сместили акцент на Китай. А затем медленно связали вместе их обоих, действия Пентагона похожи на сюжет из дешёвой книги",— отметили в комментариях.

Военный эксперт рассказал о стратегии США в случае войны с Россией и Китаем

Военный эксперт рассказал о стратегии США в случае войны с Россией и Китаем

Читатели также посоветовали мировым державам тратить деньги вместо вооружения и содержания армий на научные достижения и развитие человечества.

Ранее СМИ сообщили, что США готовятся к долгой и тяжёлой войне с Россией и Китаем. По мнению аналитиков, на это указывают заявления и действия Белого дома, а также настроения в прессе.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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