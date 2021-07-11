После публикации доклада Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американское военное ведомство за проводимую политику.

Британцы заявили, что проблема армии Соединённых Штатов заключается не в военных стратегиях стран-оппонентов, а в излишней обеспокоенности руководства гендерным неравенством в военных рядах.

"Америка озабочена самыми глупыми вещами. Местоимениями он, она, они", — прокомментировал один из читателей.

Некоторые пользователи предположили, что, создавая образ противника, ведомство пытается добиться увеличения финансирования.

"Пентагон паникует, что отсутствие в общественном сознании "вызывающих страх злодеев" означает меньше денег в бюджетах"; "Обратите внимание, сначала у американцев угрозой была Россия. Потом они сместили акцент на Китай. А затем медленно связали вместе их обоих, действия Пентагона похожи на сюжет из дешёвой книги",— отметили в комментариях.

Читатели также посоветовали мировым державам тратить деньги вместо вооружения и содержания армий на научные достижения и развитие человечества.