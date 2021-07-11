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Сразу 10 автомобилей столкнулись в Москве на Каширском шоссе

По предварительной информации, пострадали два человека, у них сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.

10 июля, 21:55

Сразу 10 автомобилей столкнулись в Москве на Каширском шоссе. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на Каширском шоссе столкнулись сразу десять автомобилей. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции. В распоряжении Лайфа появилось видео с места ДТП.

"Предварительно, на светофоре в двух полосах ожидали разрешающего сигнала светофора девять единиц автомобилей. На стоящие транспортные средства совершил наезд водитель автомобиля БМВ", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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По предварительной информации, пострадали два человека, у них сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее ДТП с участием 13 автомобилей произошло на Кубани из-за пожара на поле.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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