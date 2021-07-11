Сразу 10 автомобилей столкнулись в Москве на Каширском шоссе. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на Каширском шоссе столкнулись сразу десять автомобилей. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции. В распоряжении Лайфа появилось видео с места ДТП.

"Предварительно, на светофоре в двух полосах ожидали разрешающего сигнала светофора девять единиц автомобилей. На стоящие транспортные средства совершил наезд водитель автомобиля БМВ", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.