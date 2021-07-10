В Липецке районного прокурора обвинили в массовом ДТП
В результате дорожного инцидента несколько человек получили различные травмы.
В Липецке районного прокурора обвиняют в массовом ДТП. Видео © Соцсети
В Липецке произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей. Авария случилась вечером 9 июля, на одной из улиц столкнулись "мазда", "ниссан" и "гранта". По данным Лайфа, в одном из автомобилей находился прокурор Октябрьского района Липецка Михаил Макеев.
Как сообщают пострадавшие и очевидцы аварии, именно он стал виновником ДТП. Кроме того, они утверждают, что в момент столкновения Макеев был пьян, однако официально эта информация пока не подтверждена.
Также добавим, что в результате аварии пострадали водитель "мазды", а также водитель и пассажир, которые находились в "гранте". В соцсетях появилось видео с места ДТП. На кадрах, предположительно, запечатлён сам прокурор. Разъярённые люди обвиняют его в произошедшем, однако сам Макеев ничего комментировать не стал, сказав лишь, что он был за рулём. Также мужчина на видео признался, что виноват, и принёс извинения после того, как к нему обратилась плачущая девушка, оставшаяся за кадром.
Ранее депутат Госдумы Алексей Бурнашов попался пьяным за рулём и напал на инспектора ДПС в Перми. Парламентария остановили за нарушение ПДД, и он устроил скандал, в результате которого повздорил со стражами порядка.
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