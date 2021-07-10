Под Хабаровском пожарная машина протаранила стену дома, два человека погибли. Видео © VK / rescuersgroup

В Хабаровском крае пожарная машина протаранила забор жилого дома, когда ехала на вызов. В результате происшествия в селе Воронежское-2 командир отделения и водитель пожарного автомобиля погибли, ещё двое сотрудников получили травмы различной степени тяжести, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Вечером 9 июля 2021 года во время движения к месту возгорания автомобиль 35-й пожарной части 1-го отряда Противопожарной службы Управления по делам ГО и ЧС Хабаровского края выехал за пределы проезжей части и врезался в кирпичный забор жилого дома", — говорится в сообщении ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".