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Под Хабаровском пожарная машина протаранила стену дома, два человека погибли

Ещё двое сотрудников госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

10 июля, 19:22

Под Хабаровском пожарная машина протаранила стену дома, два человека погибли. Видео © VK / rescuersgroup

В Хабаровском крае пожарная машина протаранила забор жилого дома, когда ехала на вызов. В результате происшествия в селе Воронежское-2 командир отделения и водитель пожарного автомобиля погибли, ещё двое сотрудников получили травмы различной степени тяжести, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Вечером 9 июля 2021 года во время движения к месту возгорания автомобиль 35-й пожарной части 1-го отряда Противопожарной службы Управления по делам ГО и ЧС Хабаровского края выехал за пределы проезжей части и врезался в кирпичный забор жилого дома", — говорится в сообщении ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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Ранее два человека погибли при столкновении двух иномарок и автобуса в Омске.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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