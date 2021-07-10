Вооружённый ножом мужчина напал на полицейский пост в Чечне
Стражи порядка были вынуждены применить в ответ табельное оружие, злоумышленник был доставлен в больницу с ранением.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
В Грозном мужчина с ножом напал на полицейских, которые несли службу на стационарном посту. Ответным огнём он был ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
"9 июля примерно в 17:35 при въезде в Висаитовский район Грозного вооружённый ножом мужчина совершил нападение на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в ЧР, нёсших службу на стационарном посту. В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и госпитализирован в больницу, где скончался от полученных ранений", — уточнили в ведомстве.
Стражи порядка в результате инцидента не пострадали. Следственные органы также уже установили личность нападавшего — им оказался житель Грозного 1993 года рождения. Следствие возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом ранил двух человек в торговом центре во Франции. Злоумышленника удалось задержать.
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