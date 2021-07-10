Джефф Безос стал богаче на $10,6 млрд после ухода с поста главы Amazon

Основатель корпорации Amazon Джефф Безос увеличил своё состояние на 10,6 миллиарда долларов. По данным Forbes, сейчас оно оценивается в 212,4 миллиарда долларов — данная сумма побила предыдущий рекорд Безоса.

При этом акции Amazon выросли на этой неделе на 5,9%. В результате состояние экс-супруги основателя корпорации Маккензи Скотт, получившей 4% акций компании, также выросло на 3,5 миллиарда долларов — до 62,5 миллиарда долларов.

Как отмечает Forbes, рост акций Amazon может быть связан с отказом Пентагона от проекта облачного сервиса стоимостью около десяти миллиардов долларов, который должна была реализовывать Microsoft. За этот контракт также боролись Amazon, считавшаяся фаворитом, Google и Oracle. Amazon подала в суд из-за подозрений, что на решение военного ведомства повлиял бывший президент США Дональд Трамп из личной неприязни к Безосу.