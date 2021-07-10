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Премьер-министр Алжира заразился коронавирусом

Он будет на карантине, но намерен продолжать работу в дистанционном формате.

10 июля, 18:17
<p>Премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Aymen_Benabderrahmane" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман. Фото © wikipedia

Премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман заразился коронавирусом. Такую информацию приводит местный портал An-Nahar.

По данным издания, несмотря на недуг, глава алжирского правительства намерен продолжить работу в дистанционном формате. При этом всё время он будет находиться на карантине.

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А ещё Лайф рассказывал, что премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сдал положительный тест на коронавирус. Отмечалось, что у него инфекция протекает в лёгкой форме — с невысокой температурой и небольшой головной болью.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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