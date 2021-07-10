Премьер-министр Алжира заразился коронавирусом
Он будет на карантине, но намерен продолжать работу в дистанционном формате.
Премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман. Фото © wikipedia
Премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман заразился коронавирусом. Такую информацию приводит местный портал An-Nahar.
По данным издания, несмотря на недуг, глава алжирского правительства намерен продолжить работу в дистанционном формате. При этом всё время он будет находиться на карантине.
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А ещё Лайф рассказывал, что премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сдал положительный тест на коронавирус. Отмечалось, что у него инфекция протекает в лёгкой форме — с невысокой температурой и небольшой головной болью.
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