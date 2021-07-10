Сильный ветер подбросил в воздух батуты с детьми в Белоруссии

"За медицинской помощью обратились пять человек — двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика. Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы жизни нет", — сообщается в телеграм-канале Минздрава республики.

Похожий случай до этого произошёл в Барнауле. Там 30 мая надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул, две девочки пострадали. Причиной происшествия стал вырванный из аттракциона шланг. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Врачи диагностировали у одной из пострадавших девочек перелом основания черепа, травму лёгких и тупую травму живота. У второй — тупую травму живота и компрессионный перелом позвоночника.



