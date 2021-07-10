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В Коми легкомоторный самолёт сел прямо на дорогу из-за проблем с двигателем

Воздушное судно, на борту которого находилось два человека, вылетело с аэродрома города Печоры. Сейчас оно доставляется туда с помощью наземного транспорта.

10 июля, 19:09

Пилот легкомоторного самолёта Piper PA-24-280 совершил аварийную посадку прямо на проезжую часть дороги Озерный — Кедровый Шор в Коми. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

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    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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"В связи с технической неисправностью судна совершена вынужденная посадка на автомобильную дорогу общего пользования между посёлками Озерный и Кедровый Шор. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной информации, самолёт, на борту которого находилось два человека, вылетел с аэродрома города Печоры. Сейчас он доставляется туда с помощью наземного транспорта. По факту инцидента прокуратура начала проверку.

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье

По данным Лайфа, у воздушного судна возникли проблемы с двигателем, поэтому пилот принял решение о вынужденной посадке.

Ранее на Ямале легкомоторный самолёт потерпел крушение во время мониторинга обстановки с лесными пожарами в регионе. По данным Уральской транспортной прокуратуры, предварительная причина — отказ двигателя. Двое пострадавших находятся в реанимации.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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