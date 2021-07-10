В Коми легкомоторный самолёт сел прямо на дорогу из-за проблем с двигателем

Пилот легкомоторного самолёта Piper PA-24-280 совершил аварийную посадку прямо на проезжую часть дороги Озерный — Кедровый Шор в Коми. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.











"В связи с технической неисправностью судна совершена вынужденная посадка на автомобильную дорогу общего пользования между посёлками Озерный и Кедровый Шор. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной информации, самолёт, на борту которого находилось два человека, вылетел с аэродрома города Печоры. Сейчас он доставляется туда с помощью наземного транспорта. По факту инцидента прокуратура начала проверку.