СМИ: Туркмения стянула войска и тяжёлую военную технику к границе с Афганистаном

Власти Туркмении приняли решение стянуть тяжёлую военную технику в город Серхетабад на границе с Афганистаном. Об этом сообщает портал turkmen.news со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников издания, к границе переброшены танки, пушки и бронетранспортёры. Также уточняется, что в одном из южных погранотрядов за последние трое суток несколько раз объявлялась боевая тревога. Кроме того, в ночь на 9 июля с территории Афганистана доносились звуки мощных взрывов.

Отмечается, что звуки стрельбы и взрывов также слышали жители посёлка Полтавка, который расположен южнее Серхетабада. В самом городе ситуация спокойная. Также источник СМИ утверждает, что туркменские офицеры начали эвакуировать свои семьи от границы с Афганистаном.

Ранее сообщалось, что власти Афганистана призвали внешних партнёров, в том числе Китай, Индию и Россию, оказать техническую помощь силам обороны и безопасности Кабула в борьбе с терроризмом.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выходить оттуда. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, движение "Талибан"* контролирует уже около двух третей афгано-таджикской границы. Дипломат отметила, что Москву не может не беспокоить нарастание напряжённости у южных рубежей Таджикистана — союзника РФ по ОДКБ, однако, как заявили в Кремле, вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.