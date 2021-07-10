Российский флот приступил к слежению за ракетным крейсером ВМС Греции в Чёрном море

Черноморский флот России приступил к слежению за действиями ракетного катера "Даниолос" типа "Руссен" ВМС Греции в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Чёрного моря", — говорится в сообщении.