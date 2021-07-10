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Российский флот приступил к слежению за ракетным крейсером ВМС Греции в Чёрном море

Ранее в регионе завершились масштабные военные учения НАТО Sea Breeze, в которых принимало участие около 40 боевых кораблей.

10 июля, 19:45
<p>Сторожевой корабль "Пытливый". Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Сторожевой корабль "Пытливый". Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Черноморский флот России приступил к слежению за действиями ракетного катера "Даниолос" типа "Руссен" ВМС Греции в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Чёрного моря", — говорится в сообщении.

Американский корабль Yuma направился в Чёрное море на учения Sea Breeze

Американский корабль Yuma направился в Чёрное море на учения Sea Breeze

Напомним, ранее на Украине завершились совместные с НАТО учения Sea Breeze. В них участвовало рекордное количество стран за всю историю манёвров. Однако корабли альянса решили задержаться в Чёрном море в связи с учениями Breeze под командованием Болгарии.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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