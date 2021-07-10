Российский флот приступил к слежению за ракетным крейсером ВМС Греции в Чёрном море
Ранее в регионе завершились масштабные военные учения НАТО Sea Breeze, в которых принимало участие около 40 боевых кораблей.
Сторожевой корабль "Пытливый". Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
Черноморский флот России приступил к слежению за действиями ракетного катера "Даниолос" типа "Руссен" ВМС Греции в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Чёрного моря", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Украине завершились совместные с НАТО учения Sea Breeze. В них участвовало рекордное количество стран за всю историю манёвров. Однако корабли альянса решили задержаться в Чёрном море в связи с учениями Breeze под командованием Болгарии.
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