Аккаунт вдовы президента Гаити могли взломать до её первого обращения после убийства мужа
Местные журналисты не смогли установить подлинность голоса женщины и советуют дождаться видеообращения.
Фото © Facebook / Martine MOISE
Страница вдовы президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин в "Твиттере", где появилось её первое аудиообращение после убийства мужа, могла быть взломана хакерами. Об этом сообщила газета The Haitian Times.
Как отмечают журналисты местного издания, им не удалось установить подлинность голоса женщины. Они также рекомендовали дождаться официального видеообращения для того, чтобы прояснить ситуацию. Также представители прессы напомнили, что аккаунт первой леди уже взламывали в мае.
Ранее в аккаунте Мартин Моиз появилась аудиозапись, на которой женщина, являющаяся, предположительно, супругой погибшего главы государства, заявляет, что "наёмники убили президента, а другие наёмники хотят погубить его мечту и его видение страны". Напомним, сама Моиз получила ранение во время вооружённого нападения, её направили на лечение в одну из больниц в Майами (США). По последним данным, женщина находится в стабильном состоянии.
Неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства, согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.
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