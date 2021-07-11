Аккаунт вдовы президента Гаити могли взломать до её первого обращения после убийства мужа

Страница вдовы президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин в "Твиттере", где появилось её первое аудиообращение после убийства мужа, могла быть взломана хакерами. Об этом сообщила газета The Haitian Times.

Как отмечают журналисты местного издания, им не удалось установить подлинность голоса женщины. Они также рекомендовали дождаться официального видеообращения для того, чтобы прояснить ситуацию. Также представители прессы напомнили, что аккаунт первой леди уже взламывали в мае.