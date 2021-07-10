Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал несбыточным сценарий властей Украины по "возвращению полуострова" и "депортации" российских граждан. В беседе с РИА "Новости" он отметил, что "только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии".

"Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решён раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоёвано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершенно случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял", — уточнил Форманчук.

Кроме того, глава ОП Крыма призвал украинские власти не тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев и планов по "возвращению полуострова".

"Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным", — подчеркнул Форманчук.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав Незалежной, в том числе их депортацию.