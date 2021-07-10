"Бесполезно и напрасно": В Крыму отреагировали на планы Украины "депортировать" полмиллиона россиян с полуострова
Руководитель региональной ОП призвал Киев не тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев и планов по "возвращению полуострова".
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Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал несбыточным сценарий властей Украины по "возвращению полуострова" и "депортации" российских граждан. В беседе с РИА "Новости" он отметил, что "только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии".
"Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решён раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоёвано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершенно случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял", — уточнил Форманчук.
Кроме того, глава ОП Крыма призвал украинские власти не тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев и планов по "возвращению полуострова".
"Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным", — подчеркнул Форманчук.
Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав Незалежной, в том числе их депортацию.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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