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"Бесполезно и напрасно": В Крыму отреагировали на планы Украины "депортировать" полмиллиона россиян с полуострова

Руководитель региональной ОП призвал Киев не тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев и планов по "возвращению полуострова".

10 июля, 20:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал несбыточным сценарий властей Украины по "возвращению полуострова" и "депортации" российских граждан. В беседе с РИА "Новости" он отметил, что "только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии".

"Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решён раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоёвано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершенно случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял", — уточнил Форманчук.

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Кроме того, глава ОП Крыма призвал украинские власти не тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев и планов по "возвращению полуострова".

"Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным", — подчеркнул Форманчук.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав Незалежной, в том числе их депортацию.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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