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Арестованный за покушение на убийство глава ОМВД по Егорьевску хранил миллионы в армейском термосе

Правоохранители обнаружили в роскошном доме Олега Ермакова пачки пятитысячных рублёвых и стодолларовых купюр.

10 июля, 20:38

Фото © kp.ru / Александр Глуз

Арестованный за покушение на убийство глава ОМВД по Егорьевску хранил миллионы в армейском термосе. Видео © kp.ru

Появились видео и фотографии с места обыска у начальника ОМВД по Егорьевску Олега Ермакова, которого подозревают в покушении на убийство. Кадры опубликовал kp.ru.

На снимках видно, что у правоохранителя при обыске в роскошном доме изъяли пачки пятитысячных рублёвых и стодолларовых купюр. Судя по появившимся фотографиям, Ермаков хранил деньги в том числе в армейском переносном термосе, который был спрятан в специальном хранилище под полом дома. Отмечается, что при обыске у полицейского обнаружили миллионы рублей и долларов.

  • Фото © kp.ru / Александр Глуз
    Фото © kp.ru / Александр Глуз
  • Фото © kp.ru / Александр Глуз
    Фото © kp.ru / Александр Глуз
  • Фото © kp.ru / Александр Глуз
    Фото © kp.ru / Александр Глуз

Фото © kp.ru / Александр Глуз

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Появилось видео с предполагаемого места обыска у главы ОМВД по Егорьевску

Появилось видео с предполагаемого места обыска у главы ОМВД по Егорьевску

Ранее Лайф рассказывал, что главу ОМВД по Егорьевску арестовали за покушение на убийство бизнесмена на два месяца. Обвиняемым по делу проходит также сын Ермакова Александр. Он занимает должность оперуполномоченного. Напомним, в квартире, кабинете и загородном доме Ермакова без санкции суда прошли безотлагательные обыски, в ходе которых было найдено $5 миллионов и несколько миллионов рублей.

Лайф узнал подробности задержания главы отдела МВД по Егорьевску

Лайф узнал подробности задержания главы отдела МВД по Егорьевску

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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