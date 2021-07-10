Арестованный за покушение на убийство глава ОМВД по Егорьевску хранил миллионы в армейском термосе. Видео © kp.ru

Появились видео и фотографии с места обыска у начальника ОМВД по Егорьевску Олега Ермакова, которого подозревают в покушении на убийство. Кадры опубликовал kp.ru.

На снимках видно, что у правоохранителя при обыске в роскошном доме изъяли пачки пятитысячных рублёвых и стодолларовых купюр. Судя по появившимся фотографиям, Ермаков хранил деньги в том числе в армейском переносном термосе, который был спрятан в специальном хранилище под полом дома. Отмечается, что при обыске у полицейского обнаружили миллионы рублей и долларов.





