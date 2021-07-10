Белоруссия не возражает против желания Литвы построить забор на границе из-за потока нелегальных мигрантов, об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей в интервью RT.

"Ради бога, пусть строят", — отметил высокопоставленный дипломат.

Макей считает, что страны ЕС сами спровоцировали приток мигрантов прекращением финансирования различных взаимовыгодных проектов и введением санкций против Белоруссии, противоречащих положениям международного права. Денежные средства, которые ранее Минск перечислял на охрану границы, теперь будут переведены на нужды белорусов.

"Никто защищать за свой счёт Запад от каких-то напастей не собирается", — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что на границе с Белоруссией планируется установить забор длиной 550 км. Стоит отметить, что общая протяжённость границы составляет 678,8 км. Стоимость проекта оценивается в 41 миллион евро. В свою очередь премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе.

С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.