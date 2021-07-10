НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Никто Запад защищать не собирается": В Минске оценили планы Литвы отгородиться от Белоруссии стеной из-за мигрантов

В республике считают, что страны Евросоюза сами виноваты в произошедшем, ведь они ввели против страны многочисленные санкции и прекратили финансирование различных взаимовыгодных проектов.

10 июля, 20:17
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Белоруссия не возражает против желания Литвы построить забор на границе из-за потока нелегальных мигрантов, об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей в интервью RT.

"Ради бога, пусть строят", — отметил высокопоставленный дипломат.

Макей считает, что страны ЕС сами спровоцировали приток мигрантов прекращением финансирования различных взаимовыгодных проектов и введением санкций против Белоруссии, противоречащих положениям международного права. Денежные средства, которые ранее Минск перечислял на охрану границы, теперь будут переведены на нужды белорусов.

Ответный удар Лукашенко: Почему Батька решил выпалить по Литве залпом беженцев из арабских стран

Ответный удар Лукашенко: Почему Батька решил выпалить по Литве залпом беженцев из арабских стран

"Никто защищать за свой счёт Запад от каких-то напастей не собирается", подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что на границе с Белоруссией планируется установить забор длиной 550 км. Стоит отметить, что общая протяжённость границы составляет 678,8 км. Стоимость проекта оценивается в 41 миллион евро. В свою очередь премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе.

"Заигрались в борьбе с "режимом": Захарова рассказала о катастрофических последствиях санкций против Белоруссии для Литвы

"Заигрались в борьбе с "режимом": Захарова рассказала о катастрофических последствиях санкций против Белоруссии для Литвы

С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов усилились с конца мая — после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тогда он отметил, что страна якобы является буферной зоной для наркотрафика и нелегалов в Литву, однако с учётом давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать быть барьером на пути переброски. В Вильнюсе сочли эти слова "угрозой" с белорусской стороны.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1