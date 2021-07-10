В Кирове мужчина жестоко ударил женщину на глазах у ребёнка
Полиция установила личность нападавшего. Подробности инцидента устанавливаются.
В Кирове мужчина жестоко ударил женщину на глазах у ребёнка. Видео © VK / Первый городской канал в Кирове
В Кирове мужчина разбил нос женщине на глазах у её сына, момент нападения опубликован в группе kirov_news в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошёл 9 июля во дворе дома по улице Грибоедова. На кадрах видно, что сначала мужчина что-то говорит женщине, а затем бьёт её кулаком по лицу на глазах у ребёнка. Пострадавшая, ударившись спиной о железное ограждение, падает на асфальт. После этого злоумышленник проверяет, в сознании ли она, что-то говорит и уходит.
Как сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону, личность нападавшего установлена. Никаких других подробностей случившегося полиция пока не разглашает.
Ранее суд вынес приговор по резонансному делу стримера Mellstroy, ударившего девушку головой об стол в прямом эфире.
Лента новостей
Арестованный за покушение на убийство глава ОМВД по Егорьевску хранил миллионы в армейском термосе
сегодня в 20:38
"Никто Запад защищать не собирается": В Минске оценили планы Литвы отгородиться от Белоруссии стеной из-за мигрантов
сегодня в 20:17
В Липецке районного прокурора обвинили в массовом ДТП
сегодня в 20:02
Комментариев: 0