В Кирове мужчина жестоко ударил женщину на глазах у ребёнка

Инцидент произошёл 9 июля во дворе дома по улице Грибоедова. На кадрах видно, что сначала мужчина что-то говорит женщине, а затем бьёт её кулаком по лицу на глазах у ребёнка. Пострадавшая, ударившись спиной о железное ограждение, падает на асфальт. После этого злоумышленник проверяет, в сознании ли она, что-то говорит и уходит.