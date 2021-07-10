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В Кирове мужчина жестоко ударил женщину на глазах у ребёнка

Полиция установила личность нападавшего. Подробности инцидента устанавливаются.

10 июля, 20:51

В Кирове мужчина жестоко ударил женщину на глазах у ребёнка. Видео © VK / Первый городской канал в Кирове

В Кирове мужчина разбил нос женщине на глазах у её сына, момент нападения опубликован в группе kirov_news в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл 9 июля во дворе дома по улице Грибоедова. На кадрах видно, что сначала мужчина что-то говорит женщине, а затем бьёт её кулаком по лицу на глазах у ребёнка. Пострадавшая, ударившись спиной о железное ограждение, падает на асфальт. После этого злоумышленник проверяет, в сознании ли она, что-то говорит и уходит.

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Как сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону, личность нападавшего установлена. Никаких других подробностей случившегося полиция пока не разглашает.

Ранее суд вынес приговор по резонансному делу стримера Mellstroy, ударившего девушку головой об стол в прямом эфире.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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