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Житель Иркутска построил корабль викингов и хочет отправиться на нём в плавание по Байкалу

На постройку драккара ушло три с половиной года работы и 150 тысяч рублей. Все чертежи кораблестроитель взял из Интернета.

10 июля, 21:15

Житель Иркутска построил корабль викингов и хочет отправиться на нём в плавание по Байкалу. Видео © LIFE

40-летний житель Иркутска Владимир Томилов своими руками построил огромный корабль викингов — драккар. Поклонник скандинавской мифологии планирует совершить на нём путешествие по Ангаре и Байкалу.

На постройку копии судна ушло три с половиной года работы и 150 тысяч рублей. Все чертежи кораблестроитель взял из Интернета, в результате прямо во дворе дома вырос драккар длиною 13 метров и почти 4 метра в ширину.

"Всё брал в Интернете. Там образцов полно, всё-таки я не первый кораблестроитель. Сначала я закупил досок и начал мастерить "хребет" корабля — киль. Затем наращивал борта и покрывал смолой. Каждую доску приходилось шлифовать и собирать между собой, словно пазл", рассказал Лайфу иркутянин.

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Своему драккару изобретатель дал имя "Ворон". Томилов смастерил десять вёсел и воссоздал экипировку викингов: кольчугу, шлемы и оружие. По его словам, осталось только сшить паруса и натянуть канаты. Также кораблестроителю нужно набрать команду и 150 тысяч рублей на кран и буксировку судна до Иркутского водохранилища.

Ранее Лайф рассказывал, почему славяне жили в Скандинавии до викингов и при чём здесь древние арии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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