Житель Иркутска построил корабль викингов и хочет отправиться на нём в плавание по Байкалу. Видео © LIFE

40-летний житель Иркутска Владимир Томилов своими руками построил огромный корабль викингов — драккар. Поклонник скандинавской мифологии планирует совершить на нём путешествие по Ангаре и Байкалу.

На постройку копии судна ушло три с половиной года работы и 150 тысяч рублей. Все чертежи кораблестроитель взял из Интернета, в результате прямо во дворе дома вырос драккар длиною 13 метров и почти 4 метра в ширину.

"Всё брал в Интернете. Там образцов полно, всё-таки я не первый кораблестроитель. Сначала я закупил досок и начал мастерить "хребет" корабля — киль. Затем наращивал борта и покрывал смолой. Каждую доску приходилось шлифовать и собирать между собой, словно пазл", — рассказал Лайфу иркутянин.

Своему драккару изобретатель дал имя "Ворон". Томилов смастерил десять вёсел и воссоздал экипировку викингов: кольчугу, шлемы и оружие. По его словам, осталось только сшить паруса и натянуть канаты. Также кораблестроителю нужно набрать команду и 150 тысяч рублей на кран и буксировку судна до Иркутского водохранилища.