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В Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак" от коронавируса

Ожидается поставка препарата от Минздрава России, отметили в столичной мэрии.

10 июля, 21:46
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак" от коронавируcа. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Фото © mos.ru

Фото © mos.ru

"Вакцины "Ковивак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России", — говорится в сообщении.

Также приостановлена запись на вакцинацию препаратом "Эпиваккорона", поставка которого также ожидается. Вакцинация препаратом "Спутник V" проводится в 119 центрах в городских поликлиниках, торговых центрах, общественных местах и павильонах "Здоровая Москва".

За прививкой от ковида вакциной "Ковивак" в Москве выстроились очереди

За прививкой от ковида вакциной "Ковивак" в Москве выстроились очереди

Напомним, вакцина "Ковивак" снова появилась в московских прививочных пунктах 10 июля. За прививкой выстроились большие очереди.

Центр Чумакова оценил эффективность "Ковивака" против опасного штамма ковида "дельта"

Центр Чумакова оценил эффективность "Ковивака" против опасного штамма ковида "дельта"

Препарат, который разработал центр имени Чумакова, зарегистрировали в России 20 февраля. "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. При этом основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Ранее эпидемиолог Алексей Яковлев объяснил ажиотаж вокруг вакцины "Ковивак" в России.

Прививочный хит: Почему все охотятся за вакциной "Ковивак"

Прививочный хит: Почему все охотятся за вакциной "Ковивак"

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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