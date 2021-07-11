В Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак" от коронавируса

В Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак" от коронавируcа. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

"Вакцины "Ковивак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России", — говорится в сообщении.

Также приостановлена запись на вакцинацию препаратом "Эпиваккорона", поставка которого также ожидается. Вакцинация препаратом "Спутник V" проводится в 119 центрах в городских поликлиниках, торговых центрах, общественных местах и павильонах "Здоровая Москва".