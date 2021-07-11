В Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак" от коронавируса
Ожидается поставка препарата от Минздрава России, отметили в столичной мэрии.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак" от коронавируcа. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Фото © mos.ru
"Вакцины "Ковивак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России", — говорится в сообщении.
Также приостановлена запись на вакцинацию препаратом "Эпиваккорона", поставка которого также ожидается. Вакцинация препаратом "Спутник V" проводится в 119 центрах в городских поликлиниках, торговых центрах, общественных местах и павильонах "Здоровая Москва".
Напомним, вакцина "Ковивак" снова появилась в московских прививочных пунктах 10 июля. За прививкой выстроились большие очереди.
Препарат, который разработал центр имени Чумакова, зарегистрировали в России 20 февраля. "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. При этом основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Ранее эпидемиолог Алексей Яковлев объяснил ажиотаж вокруг вакцины "Ковивак" в России.
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