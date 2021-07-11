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Тысячи жителей Германии по ошибке получили уведомление о полной вакцинации от ковида

Всего было разослано 460 тысяч уведомлений, однако обе прививки от ковида сделали лишь 382 тысячи человек.

10 июля, 22:36

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Тысячи жителей немецкой земли Бранденбург, сделавших лишь одну прививку от коронавируса, получили ошибочное подтверждение о прохождении полной вакцинации. Об этом пишет издание BZ Berlin.

По его данным, 16 июня региональный Минздрав направил примерно 460 тыс. человек электронное подтверждение о прохождении ими полной вакцинации от CoViD-19 в центре вакцинации или у врачей мобильной бригады.

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Однако на самом деле только 382 тысячи бранденбуржцев оказались полностью привитыми от ковида на тот момент, причём часть вакцинировалась в больницах или у врачей частной практики. Таким образом, общее число ошибочно получивших письмо от Минздрава может превышать сто тысяч.

Ранее в Испании восемь учителей по ошибке получили шестикратную дозу вакцины от ковида.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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