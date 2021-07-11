Тысячи жителей Германии по ошибке получили уведомление о полной вакцинации от ковида

Тысячи жителей немецкой земли Бранденбург, сделавших лишь одну прививку от коронавируса, получили ошибочное подтверждение о прохождении полной вакцинации. Об этом пишет издание BZ Berlin.

По его данным, 16 июня региональный Минздрав направил примерно 460 тыс. человек электронное подтверждение о прохождении ими полной вакцинации от CoViD-19 в центре вакцинации или у врачей мобильной бригады.

Однако на самом деле только 382 тысячи бранденбуржцев оказались полностью привитыми от ковида на тот момент, причём часть вакцинировалась в больницах или у врачей частной практики. Таким образом, общее число ошибочно получивших письмо от Минздрава может превышать сто тысяч.