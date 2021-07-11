Три человека погибли при пожаре в деревне под Кировом

В Кировской области три человека погибли при пожаре в жилом доме. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"10 июля в жилом доме в деревне Мари-Ошаево Пижанского района произошёл пожар, в результате которого погибло три гражданина", — говорится в сообщении.

По факту пожара следователи начали проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ГУ МЧС РФ по региону уточнили, что сообщение о возгорании в двухквартирном доме поступило в экстренные службы в 13:13 10 июля. К тушению от МЧС России привлекалось два пожарных расчёта.