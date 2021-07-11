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Три человека погибли при пожаре в деревне под Кировом

По факту смертельного возгорания следователи начали проверку.

10 июля, 22:56
<p>Фото © <a href="https://43.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4509271" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Кировской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Кировской области

В Кировской области три человека погибли при пожаре в жилом доме. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"10 июля в жилом доме в деревне Мари-Ошаево Пижанского района произошёл пожар, в результате которого погибло три гражданина", — говорится в сообщении.

По факту пожара следователи начали проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ГУ МЧС РФ по региону уточнили, что сообщение о возгорании в двухквартирном доме поступило в экстренные службы в 13:13 10 июля. К тушению от МЧС России привлекалось два пожарных расчёта.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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