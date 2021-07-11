Названа возможная причина масштабных природных пожаров в Челябинской области

Масштабные природные пожары в Челябинской области могли возникнуть из-за сухих гроз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Согласно предварительной версии, причиной возникновения очагов пожаров в районе населённых пунктов Джабык, Париж и Мочаги стало попадание молний в лесные насаждения во время сухих гроз", — говорится в сообщении.