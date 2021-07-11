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Названа возможная причина масштабных природных пожаров в Челябинской области

В результате происшествия погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью. Уничтожено оказалось более 70 домов.

10 июля, 23:08
<p>Фото © ТАСС / "Карталинская новь" / Александр Бойко</p>

Фото © ТАСС / "Карталинская новь" / Александр Бойко

Масштабные природные пожары в Челябинской области могли возникнуть из-за сухих гроз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Согласно предварительной версии, причиной возникновения очагов пожаров в районе населённых пунктов Джабык, Париж и Мочаги стало попадание молний в лесные насаждения во время сухих гроз", — говорится в сообщении.

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В МЧС сравнили пожары в Челябинской области с огненным штормом

Кроме того, рассматривается и версия человеческого фактора.

Напомним, в последние дни юг Челябинской области охватили мощные лесные пожары. Огнём оказались охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Пламя уничтожило более 70 домов, общая площадь составила 14 тысяч квадратных метров. Погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью. Накануне в МЧС сообщили о локализации почти всех очагов пожаров.

Также Лайф рассказывал, что из-за природных пожаров режим ЧС ввели в Тольятти и одном из районов Чукотки.

Челябинские пожарные спасли "Бэмби" из охваченного огнём леса

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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