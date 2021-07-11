Названа возможная причина масштабных природных пожаров в Челябинской области
В результате происшествия погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью. Уничтожено оказалось более 70 домов.
Фото © ТАСС / "Карталинская новь" / Александр Бойко
Масштабные природные пожары в Челябинской области могли возникнуть из-за сухих гроз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Согласно предварительной версии, причиной возникновения очагов пожаров в районе населённых пунктов Джабык, Париж и Мочаги стало попадание молний в лесные насаждения во время сухих гроз", — говорится в сообщении.
Кроме того, рассматривается и версия человеческого фактора.
Напомним, в последние дни юг Челябинской области охватили мощные лесные пожары. Огнём оказались охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Пламя уничтожило более 70 домов, общая площадь составила 14 тысяч квадратных метров. Погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью. Накануне в МЧС сообщили о локализации почти всех очагов пожаров.
Также Лайф рассказывал, что из-за природных пожаров режим ЧС ввели в Тольятти и одном из районов Чукотки.
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