В МЧС сообщили о локализации почти всех очагов пожаров в Челябинской области
Общая площадь пожаров в трёх районах составила 14 тысяч гектаров, уже уничтожено свыше 70 домов.
Фото © ТАСС / МЧС России
Практически все очаги пожаров в Челябинской области локализованы, ситуация находится под контролем. Об этом заявил замглавы МЧС России Илья Денисов.
"В регионе действует сейчас пять очагов природного пожара на площади порядка 20 га. Ситуация находится под контролем, практически все очаги локализованы", — уточнил он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, мощные лесные пожары на юге Челябинской области бушуют со вчерашнего вечера. Как уже ранее писал Лайф, огнём охвачены Увельский, Карталинский и Нагайбакский районы. Общая площадь пожаров в трёх районах составляет 14 тысяч гектаров, уже уничтожено свыше 70 домов.
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