Что можно и что нельзя после прививки: Глупые мифы и реальные советы врачей
Всё, что вы хотели знать о еде, алкоголе и сексе вакцинированных. И да, о том, можно ли мочить место укола.
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Нужна ли привитым диета?
Известный диетолог Марият Мухина уверена, что да. По её словам, после вакцинации надо убрать из рациона продукты, которые провоцируют выработку ненужных антител. Организм должен сосредоточиться на выработке иммуноглобулинов G против коронавируса, его нельзя отвлекать на производство каких-то других. Кроме того, лучше избегать аллергии.
Чтобы грамотно питаться после вакцинации, проводится специальное исследование капиллярной крови, её берут из пальца, в этот момент изучают 111 основных продуктов. Питание подбирается с учётом скрытой непереносимости продуктов.
Диетолог рассказала, что для привитых разработали "красный", "жёлтый" и "зелёный" список продуктов. "Красный" — нельзя, "жёлтый" — раз в неделю, "зелёный" — хоть каждый день. Вообще, их составляют для каждого человека индивидуально, но многие продукты совпадают у всех или большинства.
"Красный" список продуктов: сахар тростниковый, перец чили, какао, кофе, арбузы, ананасы, грибы, дрожжи пивные, пекарские, чайный гриб
"Жёлтый" список: молочные продукты, особенно мягкий сыр (может вызвать реакцию на лактозу), клубника, черника, груша, слива, виноград
"Зелёный" список: рис, киноа, пшено, брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, петрушка, зелёный горошек, тыква, кабачок, маш, авокадо, чеснок, фасоль зерновая, фасоль стручковая, соя, сельдерей, имбирь, огурец, шпинат, клюква, лимон
Какао и кофе лучше заменить на цикорий или кароб, это плод рожкового дерева, сахар — на кленовый сироп стевии, сироп агавы, кокосовый сахар, белок — на заварной крахмал, на отвар льняного семени, бананы
Эксперт Роскачества также рекомендовала после прививки есть поменьше сладкого (оно делает кровь питательной средой для патогенов), сезонных ягод и фруктов (чревато аллергией), воздержаться от чипсов и всего жареного, а ещё примерно на неделю забыть об омлетах и вообще яйцах.
Все вакцины делаются из яиц, в том числе и вакцина от CoViD-19. Вакцину как делают: заражают яйцо, вылупляется цыплёнок, и дальше из него получают какие-то белковые элементы или ослабленный вирус. Вакцинирование начинается в раннем детстве, и на элементы яйца возникает скрытая пищевая непереносимость. Я видела из ста буквально пять человек, которым (после прививки. — Прим. Лайфа) можно есть яйца
Зато можно и нужно есть мясо, рыбу, морепродукты. Правда, как подчеркнула диетолог, надо знать меру: 180–200 граммов белковых продуктов в день.
Все говорят, что пить нельзя
Мы подошли к одному из популярных мифов: якобы после вакцинации надо забыть об алкоголе на целый месяц. Ничего подобного, заверила Марият Мухина. По её словам, достаточно потерпеть 72 часа — три дня. Но это время обязательно нужно продержаться.
Алкоголь вызывает интоксикацию, он истощает ресурсы печени, поджелудочной железы, и в момент действия вакцины, когда идёт процесс синтеза антител, нужно, чтобы печень и поджелудочная железа хорошо работали, потому что синтез всех белков идёт в печени
Можно ли мочить место укола?
Ответ от пульмонолога дорожной больницы имени Н.А. Семашко Вячеслава Овечкина: "Да".
Единственное, что нельзя делать, это тереть место укола, потому что это риск занесения туда инфекции, не более того
Можно ли заниматься сексом?
В день прививки и сутки после не рекомендуется, потому что это интенсивные физические нагрузки, а их не рекомендуют после любых профилактических прививок, они отчасти ослабляют иммунитет, дают дополнительную нагрузку нашему организму, вместе с прививкой это может негативно сочетаться
И ещё один ответ на этот же вопрос от доктора медицинских наук практикующего врача Антона Ершова. Он считает, что даже на два дня интим исключать из своей жизни необязательно.
В подавляющем большинстве случаев это физическая нагрузка нетяжёлая, хотя, если человек занимается сексом 40–60 минут, тогда да, можно было бы не рекомендовать, но только в таких случаях
Надо ли самоизолироваться, носить маску?
Самоизоляция не нужна, в этом нет смысла, мы колем вакцину, которая не содержит живых вирусов, поэтому человек не опасен для окружающих. А если мы имеем в виду опасность заразиться для него самого, то ничего нового от того, что он привился, не будет, надо соблюдать обычный режим противоэпидемических мероприятий: продолжать носить маску и соблюдать социальную дистанцию
Что точно нельзя после прививки
- ходить в жару по раскалённым городским улицам
Нужно быть либо в помещении с комфортной температурой, либо уезжать за город
- заниматься спортом
Физические нагрузки сжигают белок, а он нужен для выработки антител
Врачи также не советуют ходить после вакцинации в баню и сауны и делать прививку накануне экзамена, важного собеседования, отчёта или какого-то другого волнующего мероприятия — сильные стрессы и эмоциональное напряжение в этот момент организму совершенно не нужны.