Путин поздравил секретаря Совбеза РФ Патрушева с 70-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 70-летием секретаря Совета безопасности России, генерала армии Николая Патрушева. Российский лидер особо отметил, что с Патрушевым его связывают долгие годы работы и дружбы.

"Уважаемый Николай Платонович! Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути Вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач", — сказано в поздравительной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин добавил, что во многом благодаря опыту и организаторскому таланту Патрушева аппарат Совбеза РФ "трудится как слаженная, компетентная команда, содействует эффективному решению ключевых проблем обеспечения национальной безопасности, экономического развития страны, внешней политики и государственного строительства".

"Знаю, что главным для Вас, как истинного патриота, было и остаётся служение России и нашему народу. Желаю Вам здоровья и успехов на благо Отечества", — подчеркнул президент страны.