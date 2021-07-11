Путин поздравил секретаря Совбеза РФ Патрушева с 70-летием
Глава государства пожелал Герою России, генералу армии здоровья и успехов на благо Отечества.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 70-летием секретаря Совета безопасности России, генерала армии Николая Патрушева. Российский лидер особо отметил, что с Патрушевым его связывают долгие годы работы и дружбы.
"Уважаемый Николай Платонович! Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути Вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач", — сказано в поздравительной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
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Путин добавил, что во многом благодаря опыту и организаторскому таланту Патрушева аппарат Совбеза РФ "трудится как слаженная, компетентная команда, содействует эффективному решению ключевых проблем обеспечения национальной безопасности, экономического развития страны, внешней политики и государственного строительства".
"Знаю, что главным для Вас, как истинного патриота, было и остаётся служение России и нашему народу. Желаю Вам здоровья и успехов на благо Отечества", — подчеркнул президент страны.
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Николай Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. Он занимает пост секретаря Совбеза России с мая 2008 года. С 1999 по 2008 год Патрушев работал в должности директора Федеральной службы безопасности (ФСБ). В 2000 году ему было присвоено звание Героя России. Также Патрушев является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Ранее Патрушев заявил, что американские граждане готовили покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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