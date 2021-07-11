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"Генетически уникальные люди": Инфекционист рассказал о суперраспространителях коронавируса

В процентном соотношении их немного, однако они дополнительно развивают эпидемический процесс, передавая вирус другим и при этом сами не испытывая симптомов, отметил специалист.

10 июля, 23:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Некоторые люди могут оставаться заразными и инфицировать окружающих коронавирусом на протяжении длительного времени. Врачи называют таких лиц суперраспространителями, рассказал доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра "Диавакс" Иван Коновалов.

"Есть отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, они выделяют его дольше, чем другие. Как правило это бессимптомные носители. Мы таких людей называем суперраспространителями, — приводит слова специалиста ТАСС.

Медик уточнил, что в процентном соотношении их немного, однако они дополнительно развивают эпидемический процесс, передавая вирус другим и при этом сами не испытывая симптомов.

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Учёные обнаружили нового "суперраспространителя" коронавируса

В остальных случаях перенёсший CoViD-19 человек через 7–10 дней после проявления первых симптомов уже не опасен для окружающих, отметил Алексей Никишенков — врач-терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в "красной зоне". По словам специалиста, затем заболевание и различные осложнения могут протекать уже без присутствия вируса в организме Также Никишенков пояснил, что заразившийся начинает распространять вирус не сразу.

"Человек становится заразным не с первого дня, так как вирус ведь должен попасть внутрь клетки, он развивается именно там. Для того чтобы сделать человека заразным, он должен набрать некую вирусную массу в организме", — подчеркнул врач и добавил, что для этого должна пройти пара суток.

При этом не исключено, что в случае с индийским дельта-штаммом ковида инкубационный период может быть больше, считает Коновалов. Вместе с тем две недели наблюдения за контактным лицом — достаточный срок, чтобы понять, заразился человек или нет.

Как вычислить суперраспространителей коронавируса: учёные дали советы

Как вычислить суперраспространителей коронавируса: учёные дали советы

Ранее учёные Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Сингапура выяснили, какие симптомы ковида могут сохраняться в течение полугода после заражения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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