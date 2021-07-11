"Генетически уникальные люди": Инфекционист рассказал о суперраспространителях коронавируса
В процентном соотношении их немного, однако они дополнительно развивают эпидемический процесс, передавая вирус другим и при этом сами не испытывая симптомов, отметил специалист.
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Некоторые люди могут оставаться заразными и инфицировать окружающих коронавирусом на протяжении длительного времени. Врачи называют таких лиц суперраспространителями, рассказал доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра "Диавакс" Иван Коновалов.
"Есть отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, они выделяют его дольше, чем другие. Как правило это бессимптомные носители. Мы таких людей называем суперраспространителями, — приводит слова специалиста ТАСС.
Медик уточнил, что в процентном соотношении их немного, однако они дополнительно развивают эпидемический процесс, передавая вирус другим и при этом сами не испытывая симптомов.
В остальных случаях перенёсший CoViD-19 человек через 7–10 дней после проявления первых симптомов уже не опасен для окружающих, отметил Алексей Никишенков — врач-терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в "красной зоне". По словам специалиста, затем заболевание и различные осложнения могут протекать уже без присутствия вируса в организме Также Никишенков пояснил, что заразившийся начинает распространять вирус не сразу.
"Человек становится заразным не с первого дня, так как вирус ведь должен попасть внутрь клетки, он развивается именно там. Для того чтобы сделать человека заразным, он должен набрать некую вирусную массу в организме", — подчеркнул врач и добавил, что для этого должна пройти пара суток.
При этом не исключено, что в случае с индийским дельта-штаммом ковида инкубационный период может быть больше, считает Коновалов. Вместе с тем две недели наблюдения за контактным лицом — достаточный срок, чтобы понять, заразился человек или нет.
Ранее учёные Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Сингапура выяснили, какие симптомы ковида могут сохраняться в течение полугода после заражения.
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