Как вычислить суперраспространителей коронавируса: учёные дали советы
Оказалось, такие носители ковида определённого возраста и даже веса.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Количество выдыхаемых частиц, содержащих коронавирус, сильно отличается у разных людей. К такому выводу пришли американские учёные, изучив показатели и течение болезни у 194 пациентов с подтверждённым диагнозом CoViD-19. Как сообщает со ссылкой на данные исследования портал MedicalXpress, на показатели заразности влияют возраст пациента, его индекс массы тела и стадия заболевания.
Так называемыми суперраспространителями болезни становятся пожилые люди с избыточным весом. Такие пациенты распространяли в три раза больше "заражённых" капель во время дыхания и общения, чем представители других групп. Таким образом, учёные установили, что всего лишь 18% заболевших ответственны за 80% случаев передачи вируса другим людям.
В исследовании отмечается, что также на показатели заразности влияет и стадия заболевания. Пиковые значения достигаются примерно через неделю после заражения. В это время меняется и размер опасных частиц — они уменьшаются до размера одного микрона, что делает их ещё более заразными. Лишь через две недели всё приходило в норму.
Ранее инфекционист спрогнозировал, когда будет новый всплеск коронавируса.
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