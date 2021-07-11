Иммунолог пояснил, как избежать появления российского штамма коронавируса
По словам специалиста, чем больше вируса, тем выше вероятность, что он мутирует.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Где и при каких условиях может появиться новая агрессивная мутация коронавируса, объяснил в беседе с радио Sputnik врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
По словам специалиста, коронавирус продолжает мутировать, однако мутации не зависят от географии, они могут возникнуть где угодно, в том числе и в России. Чтобы не возникло российского штамма, необходимо уменьшить количество вируса на территории страны, а помочь в этом может только вакцинация, отметил эксперт.
"Мы можем повлиять на то, чтобы у нас не появилась мутация. Для этого мы можем сократить количество вируса на территории России. Чем больше вируса, тем больше вероятность мутации, чем больше вероятность, тем больше шансов, что получится что-то для вируса хорошее, а для нас плохое. Надо массово всем быстро привиться, чтобы прекратить размножение вируса", — пояснил Жемчугов.
Медик добавил, что вирус перестанет размножаться и мутировать, если будет коллективный иммунитет.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала отслеживать "российский" штамм ковида. Ранее об оригинальных мутациях в РФ рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Новые штаммы присутствуют в разных городах страны, в том числе и в Москве, отметил учёный. А в апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного.
Комментариев: 0