Убивший 77 человек норвежец Брейвик хочет продать права на фильм и книгу о своей жизни за £7 млн

По мнению 42-летнего массового убийцы, благодаря норвежскому либерализму, открытости и доступности информации у него есть все шансы осуществить задуманное.