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Убивший 77 человек норвежец Брейвик хочет продать права на фильм и книгу о своей жизни за £7 млн

По мнению 42-летнего массового убийцы, благодаря норвежскому либерализму, открытости и доступности информации у него есть все шансы осуществить задуманное.

11 июля, 01:47
<p>Андерс Брейвик. Фото © ТАСС / AP</p>

Андерс Брейвик. Фото © ТАСС / AP

Убивший 77 человек норвежский правый радикал Андерс Брейвик отправил 20 писем кинематографистам с предложением снять фильм о его жизни. Права на сценарий и автобиографическую книгу он оценил в семь миллионов фунтов, сообщает британское издание The Sun.

По данным журналистов, 42-летний Брейвик, находящийся ныне в тюрьме, написал собственный сценарий фильма и биографию, права на которые собирается продать.

"Стремление Брейвика к славе, деньгам и свободе является оскорблением его жертв и их семей. То же самое и с его тюремной жизнью. Он никогда не извинялся за свои злодеяния и не собирается делать этого", — сказал изданию источник.

Убивший 77 человек норвежский радикал Брейвик захотел выйти по УДО

Убивший 77 человек норвежский радикал Брейвик захотел выйти по УДО

Осуждённый за массовое убийство также разослал приглашения на интервью в тюрьме. Биограф Осне Сейерстад, написавшая книгу о Брейвике, отметила, что он "никогда не проявлял раскаяния и ему нужна сцена, место, где можно поделиться своими мыслями и посланием, получить больше сторонников".

Согласно информации The Sun, Брейвик считает, что благодаря норвежскому либерализму, открытости и доступности информации у него есть все шансы продать права на свою историю жизни.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик убил восемь человек в центре Осло и ещё 69 — в летнем молодёжном лагере Рабочей партии в пригороде норвежской столицы. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы с возможностью неограниченного продления срока. Окончательно своей вины Брейвик до сих пор не признал, заявляя, что действовал в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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