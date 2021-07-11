Убивший 77 человек норвежец Брейвик хочет продать права на фильм и книгу о своей жизни за £7 млн
По мнению 42-летнего массового убийцы, благодаря норвежскому либерализму, открытости и доступности информации у него есть все шансы осуществить задуманное.
Андерс Брейвик. Фото © ТАСС / AP
Убивший 77 человек норвежский правый радикал Андерс Брейвик отправил 20 писем кинематографистам с предложением снять фильм о его жизни. Права на сценарий и автобиографическую книгу он оценил в семь миллионов фунтов, сообщает британское издание The Sun.
По данным журналистов, 42-летний Брейвик, находящийся ныне в тюрьме, написал собственный сценарий фильма и биографию, права на которые собирается продать.
"Стремление Брейвика к славе, деньгам и свободе является оскорблением его жертв и их семей. То же самое и с его тюремной жизнью. Он никогда не извинялся за свои злодеяния и не собирается делать этого", — сказал изданию источник.
Осуждённый за массовое убийство также разослал приглашения на интервью в тюрьме. Биограф Осне Сейерстад, написавшая книгу о Брейвике, отметила, что он "никогда не проявлял раскаяния и ему нужна сцена, место, где можно поделиться своими мыслями и посланием, получить больше сторонников".
Согласно информации The Sun, Брейвик считает, что благодаря норвежскому либерализму, открытости и доступности информации у него есть все шансы продать права на свою историю жизни.
22 июля 2011 года Андерс Брейвик убил восемь человек в центре Осло и ещё 69 — в летнем молодёжном лагере Рабочей партии в пригороде норвежской столицы. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы с возможностью неограниченного продления срока. Окончательно своей вины Брейвик до сих пор не признал, заявляя, что действовал в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.
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