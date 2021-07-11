Юрист перечислил причины отказа в выплате маткапитала

В выплате материнского капитала отказывают, если сертификат уже был получен и использован, если у заявителя нет прав на получение или эти права прекращены, а также в случае предоставления заявителем недостоверных сведений о детях. Об этом рассказал ведущий юрист объединённого юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

"При этом нужно помнить, что в случае развода родителей право на материнский капитал имеет тот из супругов, с кем остаётся ребёнок. Это целевая помощь для улучшения условий содержания ребёнка, поэтому и принадлежать он будет тому родителю, с кем ребёнок останется. При этом стоит обратить внимание, что сертификат — неделимое при разводе имущество", — отметил юрист в беседе с агентством "Прайм".

По словам Уткина, умышленные преступления против своего ребёнка или лишение родительских прав тоже являются причиной отказа в выдаче материнского капитала. Сюда же относится и отмена усыновления. Кроме всего прочего, право на маткапитал не возникает по банальной причине — если нет родных либо усыновленных детей. А тем, кто предоставляет неверные сведения о составе семьи, грозит уголовное наказание на срок до 10 лет лишения свободы.