Минтруд рассказал об условиях получения ещё одного пособия беременным
Средства выплачиваются из Фонда социального страхования. Однако в скором времени пособие перестанут начислять.
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Кроме ежемесячного пособия, которое полагается беременным с 1 июля, некоторые ожидающие ребёнка женщины могут получить и единовременную выплату. Об этом рассказали в Минтруде.
Как пишет "Российская газета", речь идёт о старом пособии в размере 708,23 руб., которое назначалось женщинам, вставшим на учёт в медицинской организации не позднее чем на 12-й неделе беременности. Получить средства могут беременные, у которых право на пособие возникло до 1 июля. В дальнейшем эта выплата производиться не будет.
Пособие выплачивается из Фонда социального страхования. Работающим беременным средства выделяются из отчислений работодателей, а если предприятие ликвидировано, то выплата назначается из средств федерального бюджета, которые передаются регионам. Студентки же получают деньги из средств образовательных учреждений. Женщинам, которые не работали на момент наступления беременности, это пособие недоступно.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки россиян, в том числе выплату нового пособия беременным, находящимся в трудном материальном положении и вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Его сумма составляет 6350 рублей в месяц. Выплаты начались 1 июля.
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