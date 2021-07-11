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Температура выше, чем на курортах: Гидрометцентр предупредил москвичей об усилении жары в начале следующей недели

По словам метеоролога Романа Вильфанда, с большой долей вероятности аномальная погода продержится в столице примерно до 18 июля.

11 июля, 00:24

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В начале следующей недели жара в Москве усилится до 35 градусов и будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Ничем порадовать не могу: жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая", — приводит ТАСС слова метеоролога.

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Как уточнил Вильфанд, усиление жары в столице до 34–35 градусов днём ожидается со вторника-среды. По его словам, температура в Москве будет даже выше, чем на российских курортах, в частности в Краснодарском крае. Кроме того, синоптик заметил, что с большой долей вероятности аномальная жара продлится в Москве до конца следующей недели. Он также предупредил, что жаркая погода будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетовой радиации.

"В Московской области индекс ультрафиолетового излучения будет достигать пяти – пяти с половиной единиц. Это высокий и опасный уровень. Безопасным и комфортным является индекс ультрафиолетового излучения две единицы", — поведал Вильфанд.

Жара в Москве побьёт сразу три рекорда на следующей неделе

Жара в Москве побьёт сразу три рекорда на следующей неделе

Ранее сообщалось, что россияне из-за жары стали скупать кондиционеры. Дефицита такой техники пока не прогнозируют, однако установки оборудования придётся ждать долго.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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