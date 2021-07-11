В США мотыльков и муравьёв переименуют из-за расизма

Энтомологическое общество США подберёт новые имена цыганскому мотыльку и цыганскому муравью, так как считает эти названия оскорбительными. Об этом пишет NPR.

"Слова имеют значение, и то, как мы называем кого-то, тоже важно. Использование прежнего названия — Lymantria dispar — действительно нанесло цыганскому народу большую боль", — пояснил исполнительный директор организации Крис Стелциг.

Отмечается, что энтомологи постоянно меняют базу данных, содержащую названия более двух тысяч насекомых, в том числе на латыни. Но, как правило, изменения вносят по научным причинам.

Цыганский мотылёк считается вредным видом для лесов Северной Америки. В США к цыганам долгое время относились негативно, поэтому мотыльков и сравнили с этим народом. А цыганские муравьи получили своё название за любовь к странствованиям — они строят несколько гнёзд, но живут только в одном.