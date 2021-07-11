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В Сирии сообщили, что на военной базе США прогремел взрыв

По данным СМИ, после инцидента в районе взрыва наблюдались нехарактерные передвижения американских военных.

11 июля, 00:11

Фото © ТАСС / AP

На газоперерабатывающем заводе компании Conoco ("Коноко"), на котором находилась военная база США, прогремел взрыв. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

"Источники сообщили нам, что незадолго до полуночи на территории военной базы американских оккупационных сил на газоперерабатывающем заводе "Коноко" на востоке страны произошёл взрыв", — говорится в сообщении.

Также СМИ отмечает, что после инцидента в районе взрыва наблюдались нехарактерные передвижения американских военных.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что американские военные попали под обстрел на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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