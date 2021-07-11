НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Главу службы безопасности убитого президента Гаити уличили в частых полётах в Колумбию

Димитри Эрар посещал Боготу за полтора месяца до жестокого нападения на гаитянского лидера.

10 июля, 23:58
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Глава службы безопасности убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Димитри Эрар часто летал в Колумбию, отставных военных которой обвиняют в организации расправы над политиком. Об этом пишет колумбийская газета Semana, особо подчёркивая, что даты визита Эрара совпадают со временем, когда были согласованы последние детали преступления против гаитянского лидера.

Ранее прокуратура столицы Гаити Порт-о-Пренса распорядилась допросить всех лиц, которые отвечали за безопасность убитого президента. В главу государства, скончавшегося при нападении, попало 12 пуль, при этом никто из находившихся с ним охранников не пострадал. Правоохранительные органы страны тем временем задержали уже 20 человек, подозреваемых в причастности к убийству Моиза, среди которых 18 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.

Операция возмездия: Кто и за что расправился с президентом Гаити

Операция возмездия: Кто и за что расправился с президентом Гаити

Отметим, что самого Эрара власти намерены допросить 13–14 июля. В последний раз он летел в Колумбию рейсом авиакомпании Avianca 22 мая. После этого Эрар на пару дней поехал в столицу Эквадора Кито и вернулся 29 мая, чтобы затем вылететь в Доминиканскую Республику.

"Среди данных, которые предстоит объяснить главе службы безопасности, — его частые поездки в Эквадор, всегда с остановкой в ​​Боготе. На данный момент известно, что как раз в то время, когда Эрар находился на континенте, были согласованы окончательные детали [преступления] с отставными военными ", — подчёркивает издание Semana.

Аккаунт вдовы президента Гаити могли взломать до её первого обращения после убийства мужа

Аккаунт вдовы президента Гаити могли взломать до её первого обращения после убийства мужа

Отмечается, что пока не известно, как нападавшим удалось проникнуть в здание, где находился глава государства и его супруга.

NYT назвала имя предполагаемого организатора убийства президента Гаити

NYT назвала имя предполагаемого организатора убийства президента Гаити

Неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Аккаунт вдовы президента Гаити могли взломать до её первого обращения после убийства мужа

вчера в 21:36

Вдова президента Гаити сделала первое заявление после убийства мужа

вчера в 17:28

Елизавета II пожелала удачи сборной Англии перед финалом Евро-2020 и вспомнила, как вручала кубок в 1966-м

сегодня в 01:02

Иммунолог пояснил, как избежать появления российского штамма коронавируса

сегодня в 01:10

Минтруд рассказал об условиях получения ещё одного пособия беременным

сегодня в 00:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1