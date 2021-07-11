Главу службы безопасности убитого президента Гаити уличили в частых полётах в Колумбию
Димитри Эрар посещал Боготу за полтора месяца до жестокого нападения на гаитянского лидера.
Фото © ТАСС / EPA
Глава службы безопасности убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Димитри Эрар часто летал в Колумбию, отставных военных которой обвиняют в организации расправы над политиком. Об этом пишет колумбийская газета Semana, особо подчёркивая, что даты визита Эрара совпадают со временем, когда были согласованы последние детали преступления против гаитянского лидера.
Ранее прокуратура столицы Гаити Порт-о-Пренса распорядилась допросить всех лиц, которые отвечали за безопасность убитого президента. В главу государства, скончавшегося при нападении, попало 12 пуль, при этом никто из находившихся с ним охранников не пострадал. Правоохранительные органы страны тем временем задержали уже 20 человек, подозреваемых в причастности к убийству Моиза, среди которых 18 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.
Отметим, что самого Эрара власти намерены допросить 13–14 июля. В последний раз он летел в Колумбию рейсом авиакомпании Avianca 22 мая. После этого Эрар на пару дней поехал в столицу Эквадора Кито и вернулся 29 мая, чтобы затем вылететь в Доминиканскую Республику.
"Среди данных, которые предстоит объяснить главе службы безопасности, — его частые поездки в Эквадор, всегда с остановкой в Боготе. На данный момент известно, что как раз в то время, когда Эрар находился на континенте, были согласованы окончательные детали [преступления] с отставными военными ", — подчёркивает издание Semana.
Отмечается, что пока не известно, как нападавшим удалось проникнуть в здание, где находился глава государства и его супруга.
Неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.
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