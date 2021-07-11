Главу службы безопасности убитого президента Гаити уличили в частых полётах в Колумбию

Глава службы безопасности убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Димитри Эрар часто летал в Колумбию, отставных военных которой обвиняют в организации расправы над политиком. Об этом пишет колумбийская газета Semana, особо подчёркивая, что даты визита Эрара совпадают со временем, когда были согласованы последние детали преступления против гаитянского лидера.

Ранее прокуратура столицы Гаити Порт-о-Пренса распорядилась допросить всех лиц, которые отвечали за безопасность убитого президента. В главу государства, скончавшегося при нападении, попало 12 пуль, при этом никто из находившихся с ним охранников не пострадал. Правоохранительные органы страны тем временем задержали уже 20 человек, подозреваемых в причастности к убийству Моиза, среди которых 18 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.

Отметим, что самого Эрара власти намерены допросить 13–14 июля. В последний раз он летел в Колумбию рейсом авиакомпании Avianca 22 мая. После этого Эрар на пару дней поехал в столицу Эквадора Кито и вернулся 29 мая, чтобы затем вылететь в Доминиканскую Республику.

"Среди данных, которые предстоит объяснить главе службы безопасности, — его частые поездки в Эквадор, всегда с остановкой в ​​Боготе. На данный момент известно, что как раз в то время, когда Эрар находился на континенте, были согласованы окончательные детали [преступления] с отставными военными ", — подчёркивает издание Semana.