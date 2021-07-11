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Жительница Бельгии умерла после заражения сразу двумя штаммами коронавируса

По словам медиков, пациентка не была вакцинирована. Её состояние в больнице начало резко ухудшаться, и смерть наступила за пять дней.

11 июля, 05:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пожилая жительница Бельгии скончалась в результате заражения сразу двумя штаммами коронавируса — британским и южноафриканским. Об этом сообщает AFP со ссылкой на исследование учёных.

Так, в марте пациентку госпитализировали в городе Алст из-за того, что она несколько раз падала. В тот же день у неё подтвердился ковид. При этом сначала уровень кислорода в крови женщины был в норме, однако её состояние начало быстро ухудшаться. Анализы показали наличие в организме как альфа-, так и бета-штамма вируса. Спустя пять дней она скончалась. При этом медики отметили, что пациентка не была вакцинирована.

"Оба эти варианта в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей", — заметила молекулярный биолог Анна Ванкирберген.

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Специалист также заметила, что возможность одновременного заражения сразу двумя штаммами, "вероятно, недооценена", дальнейшее изучение очень важно.

Ранее учёные выяснили, какие симптомы ковида могут сохраняться в течение полугода после заражения. Вирус сильно поражает лёгкие и другие органы человека, однако объяснить причины того, почему признаки болезни остаются, специалисты не могут.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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