Жительница Бельгии умерла после заражения сразу двумя штаммами коронавируса
По словам медиков, пациентка не была вакцинирована. Её состояние в больнице начало резко ухудшаться, и смерть наступила за пять дней.
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Пожилая жительница Бельгии скончалась в результате заражения сразу двумя штаммами коронавируса — британским и южноафриканским. Об этом сообщает AFP со ссылкой на исследование учёных.
Так, в марте пациентку госпитализировали в городе Алст из-за того, что она несколько раз падала. В тот же день у неё подтвердился ковид. При этом сначала уровень кислорода в крови женщины был в норме, однако её состояние начало быстро ухудшаться. Анализы показали наличие в организме как альфа-, так и бета-штамма вируса. Спустя пять дней она скончалась. При этом медики отметили, что пациентка не была вакцинирована.
"Оба эти варианта в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей", — заметила молекулярный биолог Анна Ванкирберген.
Специалист также заметила, что возможность одновременного заражения сразу двумя штаммами, "вероятно, недооценена", дальнейшее изучение очень важно.
Ранее учёные выяснили, какие симптомы ковида могут сохраняться в течение полугода после заражения. Вирус сильно поражает лёгкие и другие органы человека, однако объяснить причины того, почему признаки болезни остаются, специалисты не могут.
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