Жительница Бельгии умерла после заражения сразу двумя штаммами коронавируса

Так, в марте пациентку госпитализировали в городе Алст из-за того, что она несколько раз падала. В тот же день у неё подтвердился ковид. При этом сначала уровень кислорода в крови женщины был в норме, однако её состояние начало быстро ухудшаться. Анализы показали наличие в организме как альфа-, так и бета-штамма вируса. Спустя пять дней она скончалась. При этом медики отметили, что пациентка не была вакцинирована.