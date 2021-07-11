Россиянам следует забыть про "чипирование" и другие мифы, связанные с коронавирусом и вакцинацией. С таким призывом к гражданам обратился член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетёсов.

"Вакцина помогает и маски помогают. Только надо дурь выбить про 5G, про "потепление", про "чипирование" и прочие вещи", — приводит слова учёного РИА "Новости".