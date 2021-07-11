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"Надо выбить дурь": Академик РАН призвал россиян вакцинироваться от ковида и забыть миф про "чипирование"

Нетёсов отметил, что сейчас стоит задача организовать производство необходимого числа доз вакцин и привить людей. Но без сознательности жителей планеты одолеть коронавирус будет сложно.

11 июля, 04:33
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Фото © Pixabay

Россиянам следует забыть про "чипирование" и другие мифы, связанные с коронавирусом и вакцинацией. С таким призывом к гражданам обратился член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетёсов.

"Вакцина помогает и маски помогают. Только надо дурь выбить про 5G, про "потепление", про "чипирование" и прочие вещи", — приводит слова учёного РИА "Новости".

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Академик РАН добавил, что в мире уже создано 12 эффективных вакцин от CoViD-19. Теперь стоит задача организовать производство необходимого числа доз и привить людей. Но без сознательности жителей планеты коронавирус одолеть будет сложно, отметил Нетёсов.

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Ранее психиатр дал оценку людям, которые отказываются от вакцинации из-за страха "чипирования".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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