В Минвостокразвития объяснили, планируется ли перенос или отмена ВЭФ из-за ковида

Организаторы форума готовят его с обеспечением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

На сегодняшний день планов о переносе или отмене Восточного экономического форума (ВЭФ) нет, однако всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Самое главное, очень рассчитываем, чтобы у нас эпидемиологическая ситуация не внесла никаких корректив. На сегодня никаких планов по изменению или отмене ВЭФ нет", — приводит его слова РИА "Новости".

Сейчас форум готовится в штатном режиме, а руководство Дальневосточного федерального университета даже после ухода ректора Никиты Анисимова выражает полную поддержку и сотрудничество.