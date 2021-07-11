В Минвостокразвития объяснили, планируется ли перенос или отмена ВЭФ из-за ковида
Фото © Facebook / Восточный экономический форум
Организаторы форума готовят его с обеспечением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
На сегодняшний день планов о переносе или отмене Восточного экономического форума (ВЭФ) нет, однако всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Самое главное, очень рассчитываем, чтобы у нас эпидемиологическая ситуация не внесла никаких корректив. На сегодня никаких планов по изменению или отмене ВЭФ нет", — приводит его слова РИА "Новости".
Сейчас форум готовится в штатном режиме, а руководство Дальневосточного федерального университета даже после ухода ректора Никиты Анисимова выражает полную поддержку и сотрудничество.
Ранее стало известно, что организаторы ВЭФ примут меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, будет организовано обязательное ПЦР-тестирование участников, а количество пунктов в Москве и Владивостоке увеличат. Кроме того, можно будет опираться на положительный опыт подготовки ПМЭФ-2021.