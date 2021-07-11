Врио премьера Гаити рассказал, что убитого президента страны перед смертью пытали

"Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит и его будут пытать в собственном доме", — сказал он в интервью телеканалу ABC.

По словам Жозефа, вся страна до сих пор пребывает в шоке от случившегося. Он также отметил, что не знает, развернулась ли уже борьба за власть, потому что его заботит не это, а справедливость в отношении преступников. Сейчас захвачено около 20 из них, они помещены под стражу.