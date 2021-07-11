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Врио премьера Гаити рассказал, что убитого президента страны перед смертью пытали

Сейчас власти сосредоточены на справедливости в отношении преступников, 20 из которых уже находятся под стражей.

11 июля, 06:08
<p>Президент Гаити Жовенель Моиз. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/tariqnasheed" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tariq Nashee</a></p>

Президент Гаити Жовенель Моиз. Фото © Twitter / Tariq Nashee

Президента Гаити Жовенеля Моиза перед смертью пытали в его резиденции. Об этом заявил временно исполняющий обязанности премьера Клод Жозеф.

"Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит и его будут пытать в собственном доме", — сказал он в интервью телеканалу ABC.

По словам Жозефа, вся страна до сих пор пребывает в шоке от случившегося. Он также отметил, что не знает, развернулась ли уже борьба за власть, потому что его заботит не это, а справедливость в отношении преступников. Сейчас захвачено около 20 из них, они помещены под стражу.

Главу службы безопасности убитого президента Гаити уличили в частых полётах в Колумбию

Главу службы безопасности убитого президента Гаити уличили в частых полётах в Колумбию

Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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