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В Челябинской области локализовали природные пожары на площади 14 тыс. га

Все очаги открытого горения удалось ликвидировать, угрозы населённым пунктам нет.

11 июля, 05:20

Фото © ТАСС / МЧС России

Пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области локализовали на площади 14 тысяч гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"По состоянию на 05:00 мск лесные пожары в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализованы на общей площади 14 тысяч гектаров, очагов открытого горения нет. Производится объезд периметра пожара", — заявили в пресс-службе.

Названа возможная причина масштабных природных пожаров в Челябинской области

Названа возможная причина масштабных природных пожаров в Челябинской области

Как сообщается, обстановка в Челябинской области стабилизирована. По прогнозам, в течение дня в пострадавших от лесных пожаров районах ожидаются обильные осадки. Угрозы населённым пунктам нет. В настоящее время действует два резервных пункта временного размещения, но они пустые.

В ведомстве уточнили, что всего на месте ЧП задействовано 796 человек и 168 единиц техники. В тушении пожаров принимает участие авиация — самолёты Ил-76, Бе-200 и вертолёт Ми-8. За сутки авиацией МЧС России совершено 14 полётов, 59 сбросов воды, всего сброшено 577 тонн воды.

В МЧС сравнили пожары в Челябинской области с огненным штормом

В МЧС сравнили пожары в Челябинской области с огненным штормом

Напомним, в последние дни юг Челябинской области охватили мощные лесные пожары. Огонь распространялся в Увельском, Карталинском и Нагайбакском районах. Пламя уничтожило более 70 домов. Погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью.

Также Лайф рассказывал, что из-за природных пожаров режим ЧС ввели в Тольятти и одном из районов Чукотки.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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Названа возможная причина масштабных природных пожаров в Челябинской области

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