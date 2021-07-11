В Челябинской области локализовали природные пожары на площади 14 тыс. га

Пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области локализовали на площади 14 тысяч гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"По состоянию на 05:00 мск лесные пожары в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализованы на общей площади 14 тысяч гектаров, очагов открытого горения нет. Производится объезд периметра пожара", — заявили в пресс-службе.

Как сообщается, обстановка в Челябинской области стабилизирована. По прогнозам, в течение дня в пострадавших от лесных пожаров районах ожидаются обильные осадки. Угрозы населённым пунктам нет. В настоящее время действует два резервных пункта временного размещения, но они пустые.