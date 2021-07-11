В Челябинской области локализовали природные пожары на площади 14 тыс. га
Все очаги открытого горения удалось ликвидировать, угрозы населённым пунктам нет.
Фото © ТАСС / МЧС России
Пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области локализовали на площади 14 тысяч гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"По состоянию на 05:00 мск лесные пожары в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализованы на общей площади 14 тысяч гектаров, очагов открытого горения нет. Производится объезд периметра пожара", — заявили в пресс-службе.
Как сообщается, обстановка в Челябинской области стабилизирована. По прогнозам, в течение дня в пострадавших от лесных пожаров районах ожидаются обильные осадки. Угрозы населённым пунктам нет. В настоящее время действует два резервных пункта временного размещения, но они пустые.
В ведомстве уточнили, что всего на месте ЧП задействовано 796 человек и 168 единиц техники. В тушении пожаров принимает участие авиация — самолёты Ил-76, Бе-200 и вертолёт Ми-8. За сутки авиацией МЧС России совершено 14 полётов, 59 сбросов воды, всего сброшено 577 тонн воды.
Напомним, в последние дни юг Челябинской области охватили мощные лесные пожары. Огонь распространялся в Увельском, Карталинском и Нагайбакском районах. Пламя уничтожило более 70 домов. Погиб один человек, 18 обратились за медицинской помощью.
Также Лайф рассказывал, что из-за природных пожаров режим ЧС ввели в Тольятти и одном из районов Чукотки.
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