Хабиб — о поражении Макгрегора от Пуарье: Добро всегда побеждает зло

"Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Пуарье. Я надеюсь, ты получишь пояс в конце года", — написал Хабиб в "Твиттере", отметив аккаунт американца.

Напомним, бой Макгрегора и Пуарье завершился уже в первом раунде. Решение об остановке приняли врачи. Стоит отметить, что американец в дебюте схватки смотрелся лучше, успел провести тейкдаун и обработать соперника в партере. Макгрегор сумел подняться, но за секунды до гонга сломал ногу. Это бой стал третьим между Пуарье и Макгрегором. В первом, который состоялся в 2014 году, ирландец нокаутировал оппонента в первом раунде. Во втором, в январе 2021-го, Пуарье взял верх техническим нокаутом.