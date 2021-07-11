Хабиб — о поражении Макгрегора от Пуарье: Добро всегда побеждает зло
Россиянин выразил надежду, что к концу года американец завоюет пояс чемпиона.
Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov
Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в бою с американцем Дастином Пуарье.
"Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Пуарье. Я надеюсь, ты получишь пояс в конце года", — написал Хабиб в "Твиттере", отметив аккаунт американца.
Напомним, бой Макгрегора и Пуарье завершился уже в первом раунде. Решение об остановке приняли врачи. Стоит отметить, что американец в дебюте схватки смотрелся лучше, успел провести тейкдаун и обработать соперника в партере. Макгрегор сумел подняться, но за секунды до гонга сломал ногу. Это бой стал третьим между Пуарье и Макгрегором. В первом, который состоялся в 2014 году, ирландец нокаутировал оппонента в первом раунде. Во втором, в январе 2021-го, Пуарье взял верх техническим нокаутом.
Стоит отметить, что Нурмагомедов побеждал и ирландца, и американца. Макгрегора Хабиб одолел болевым приёмом в октябре 2018 года, а Пуарье победил удушающим в сентябре 2019-го.
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