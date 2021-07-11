Выигравший первый трофей со сборной Аргентины Месси разделил звание лучшего бомбардира Кубка Америки

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси разделил звание лучшего бомбардира завершившегося в Бразилии Кубка Америки по футболу с колумбийцем Луисом Диасом.

Лионель Месси радуется победе в Кубке Америки. Видео © Twitter / CopaAmerica

Как и вингер "Порту" Диас, форвард "Барселоны" забил четыре гола, однако у него на это ушло семь матчей, в то время как у колумбийца пять. При этом Месси отдал пять результативных передач и стал лучшим ассистентом турнира.