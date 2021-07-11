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Выигравший первый трофей со сборной Аргентины Месси разделил звание лучшего бомбардира Кубка Америки

Также нападающий "Барселоны" отдал пять результативных передач и стал лучшим ассистентом турнира.

11 июля, 04:23
<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/CopaAmerica/status/1414073131468300294/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> CopaAmerica</a></p>

Фото © Twitter / CopaAmerica

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси разделил звание лучшего бомбардира завершившегося в Бразилии Кубка Америки по футболу с колумбийцем Луисом Диасом.

Лионель Месси радуется победе в Кубке Америки. Видео © Twitter / CopaAmerica

Как и вингер "Порту" Диас, форвард "Барселоны" забил четыре гола, однако у него на это ушло семь матчей, в то время как у колумбийца пять. При этом Месси отдал пять результативных передач и стал лучшим ассистентом турнира.

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Напомним, благодаря голу полузащитника Анхеля Ди Марии Аргентина выиграла первый с 1993 года Кубок Америки, победив Бразилию со счётом 1:0 на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Именно хавбек ПСЖ был признан лучшим игроком матча. После победы "альбиселесте" Месси стал обладателем первого значимого трофея со сборной, а команда Аргентины догнала Уругвай по числу побед в Кубке Америки, теперь у обеих сборных по 15 титулов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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