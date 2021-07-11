Конор Макгрегор сломал ногу и проиграл Пуарье техническим нокаутом на UFC 264

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сломал ногу и проиграл американцу Дастину Пуарье техническим нокаутом в поединке лёгкого веса на UFC 264 в Лас-Вегасе.

The DIAMOND gets the dub via Doctor's Stoppage in RD 1️⃣ #UFC264 pic.twitter.com/fa4u4LVxzl — UFC (@ufc) July 11, 2021

Бой завершился уже в первом раунде. Решение об остановке приняли врачи. Стоит отметить, что американец в дебюте схватки смотрелся лучше, успел провести тейкдаун и обработать соперника в партере. Макгрегор сумел подняться, но за секунды до гонга сломал ногу.

Это уже третий бой между Пуарье и Макгрегором. В первом, который состоялся в 2014 году, ирландец нокаутировал оппонента в первом раунде. Во втором, в январе 2021-го, Пуарье взял верх техническим нокаутом. Теперь на счету 32-летнего Макгрегора 22 победы (19 нокаутом) и шесть поражений (два нокаутом) в 28 поединках в MMA. Пуарье одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел шесть поражений (два нокаутом) в 35 боях.

В соглавном событии вечера бразилец Гилберт Бёрнс победил американца Стивена Томпсона в полусреднем весе единогласным решением судей. Также на турнире дрались и россияне, правда неудачно. Средневес Одил Ахмедов по очкам уступил Брэду Таваресу из США, а Яна Куницкая техническим нокаутом проиграла мексиканке Ирэн Алдане уже в первом раунде в рамках легчайшего веса.