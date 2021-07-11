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Конор Макгрегор сломал ногу и проиграл Пуарье техническим нокаутом на UFC 264

Американец в дебюте схватки смотрелся лучше, успел провести тейкдаун и обработать соперника в партере.

11 июля, 04:35
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ75qUhpREN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thenotoriousmma</a></p>

Фото © Instagram / thenotoriousmma

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сломал ногу и проиграл американцу Дастину Пуарье техническим нокаутом в поединке лёгкого веса на UFC 264 в Лас-Вегасе.

Бой завершился уже в первом раунде. Решение об остановке приняли врачи. Стоит отметить, что американец в дебюте схватки смотрелся лучше, успел провести тейкдаун и обработать соперника в партере. Макгрегор сумел подняться, но за секунды до гонга сломал ногу.

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Это уже третий бой между Пуарье и Макгрегором. В первом, который состоялся в 2014 году, ирландец нокаутировал оппонента в первом раунде. Во втором, в январе 2021-го, Пуарье взял верх техническим нокаутом. Теперь на счету 32-летнего Макгрегора 22 победы (19 нокаутом) и шесть поражений (два нокаутом) в 28 поединках в MMA. Пуарье одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел шесть поражений (два нокаутом) в 35 боях.

В соглавном событии вечера бразилец Гилберт Бёрнс победил американца Стивена Томпсона в полусреднем весе единогласным решением судей. Также на турнире дрались и россияне, правда неудачно. Средневес Одил Ахмедов по очкам уступил Брэду Таваресу из США, а Яна Куницкая техническим нокаутом проиграла мексиканке Ирэн Алдане уже в первом раунде в рамках легчайшего веса.

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Ранее стало известно, что завершивший карьеру российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов стал вторым в рейтинге самых богатых бойцов в истории MMA.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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