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В России доля покупок в Интернете с помощью банковских карт снизилась на 40%

При этом объём покупок с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей вырос на 36%.

11 июля, 05:13

Фото © Pixabay

Россияне снизили долю покупок по картам в Интернете до 40% в первом полугодии 2021 года. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт", сообщает ТАСС.

Отмечается, что в аналогичном периоде прошлого года данный показатель составлял 66%, два года назад — 32%. Также исследование показало, что объём покупок через Систему быстрых платежей с оплатой по QR-коду увеличился на 36%. Кроме того, аналитики рассчитали, что средний чек в первом полугодии 2021 года составил 1229 рублей, в 2020 году он равнялся 1469 рублям, в 2019 году — 2082 рублям.

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"Такой тренд способствует дальнейшем росту сегмента, поскольку расширяет диапазон покупательской активности в Интернете", — объяснили исследователи.

Ранее аналитики рассказали, кто чаще всего пользуется безналичным способом оплаты. Как утверждают специалисты, количество таких россиян за пять лет увеличилось в три раза, а число тех, кто оплачивает покупки наличными, сократилось вдвое.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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