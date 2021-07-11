В России доля покупок в Интернете с помощью банковских карт снизилась на 40%

Россияне снизили долю покупок по картам в Интернете до 40% в первом полугодии 2021 года. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт", сообщает ТАСС.

Отмечается, что в аналогичном периоде прошлого года данный показатель составлял 66%, два года назад — 32%. Также исследование показало, что объём покупок через Систему быстрых платежей с оплатой по QR-коду увеличился на 36%. Кроме того, аналитики рассчитали, что средний чек в первом полугодии 2021 года составил 1229 рублей, в 2020 году он равнялся 1469 рублям, в 2019 году — 2082 рублям.