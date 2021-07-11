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Оперштаб рассказал об окнах для записи на вакцинацию от ковида в поликлиниках Москвы

Сделать прививку в порядке очереди можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Их режим работы был увеличен из-за большого числа желающих.

11 июля, 07:42

Фото © Pixabay

В более чем сотне поликлиник Москвы есть свободные слоты для записи на вакцинацию, в том числе на завтра, 12 июля, и последующие дни. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Ещё недавно на базе городских поликлиник функционировало 100 центров вакцинации, сегодня их 119, а время работы было увеличено до 22:00. В результате в 105 поликлиниках даже на завтра есть свободные слоты для записи, а на второй и следующие дни есть около 30% свободных окон для записи", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что без записи сделать прививку можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Их режим работы тоже был увеличен. Теперь они работают с 8 утра до 22 вечера, но по факту принимают до последнего посетителя. Дополнительно в павильонах увеличили количество врачебно-сестринских бригад, чтобы сделать прививку могло большее количество человек. В большинстве павильонов время ожидания прививки составляет не более 25 минут.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остаётся смертельно опасной. По словам мэра, зачастую вирус вначале маскируется под ОРВИ, люди теряют бдительность, а потом резко происходит ухудшение.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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