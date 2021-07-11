В московских домах престарелых с 15 июля стартует ревакцинация от коронавируса
В конце прошлого года абсолютное большинство постояльцев были привиты, с тех пор ни одного случая заражения среди них зафиксировано не было, заметила Ракова.
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С 15 июля в домах престарелых Москвы начнётся повторная вакцинация от коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость", — сказала она.
По словам Раковой, в пансионатах проживает около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. Абсолютное большинство, кроме тех, кто имел медицинские противопоказания, в конце прошлого года привили вакциной "Спутник V". С тех пор не было зафиксировано ни одного случая заражения среди тех, кто привился. Медработники учреждений продолжают наблюдать за здоровьем постояльцев, которым ежедневно измеряют температуру и уровень кислорода в крови.
Персонал домов-интернатов работает по обычному графику, а вот родственников пожилых временно просят ограничить посещение из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе. Исключения возможны, однако в редких случаях и с обязательным наличием отрицательного ПЦР-теста, заметила Ракова.
Ранее оперштаб рассказал об окнах для записи на вакцинацию от ковида в поликлиниках Москвы. Сделать прививку в порядке очереди можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Их режим работы был увеличен из-за большого числа желающих.
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