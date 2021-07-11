В Петербурге впервые с 31 января выявили более 2 тысяч случаев коронавируса

В Санкт-Петербурге ещё 2007 человек заразились коронавирусом, это максимальное число за сутки с 31 января. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Сутками ранее в городе зарегистрировали 1978 новых заболевших. Всего с начала эпидемии инфицировано 489 928 случаев заражения. Выздоровело 468 969 пациентов (+975 за сутки), скончалось 17 495 жителей, включая 103 за последние 24 часа.