В Петербурге впервые с 31 января выявили более 2 тысяч случаев коронавируса
Всего с начала эпидемии в городе зарегистрировано 489 928 случаев заражения, более 17 тысяч пациентов скончались.
Фото © Pexels
В Санкт-Петербурге ещё 2007 человек заразились коронавирусом, это максимальное число за сутки с 31 января. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Сутками ранее в городе зарегистрировали 1978 новых заболевших. Всего с начала эпидемии инфицировано 489 928 случаев заражения. Выздоровело 468 969 пациентов (+975 за сутки), скончалось 17 495 жителей, включая 103 за последние 24 часа.
Москва тем временем преодолела пиковые значения по коронавирусу, заметил мэр Сергей Собянин. При этом город переживает очень сложные времена, уточнил он.
Комментариев: 0