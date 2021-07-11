Парень снял гипс спустя полтора месяца, и от увиденного ему стало плохо, ведь руку теперь не узнать

Герой этого материала сломал руку чуть меньше двух месяцев назад. За это время ему успели наложить и снять гипс, кости срослись, но впечатлений ему хватит на годы — стоило посмотреть, что стало с рукой.