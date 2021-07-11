Парень снял гипс спустя полтора месяца, и от увиденного ему стало плохо, ведь руку теперь не узнать
Герой этого материала сломал руку чуть меньше двух месяцев назад. За это время ему успели наложить и снять гипс, кости срослись, но впечатлений ему хватит на годы — стоило посмотреть, что стало с рукой.
Пользователь соцсети "Реддит" Винсент vjibomb в разделе MakeMeSuffer ("Заставило меня страдать") поделился тем, что стало с его рукой всего за девять недель в гипсовой повязке. Зрелище не для слабонервных. Кости, конечно, зажили без нареканий. Но то, во что за это время превратилась кожа, больше похоже на грим монстра из очередного фильма ужасов.
Моя рука после девяти недель в гипсовой повязке
Причиной перелома Винсент не поделился, но отметил, что эти девять недель запомнились ему постоянным зудом и ужасным запахом. Так что, когда ему сняли повязку, он был в ужасе, но совсем не удивлён.
Подобные изменения — нормальная реакция кожи на гипс. Сальные и потовые железы в верхних слоях эпидермиса не могут нормально функционировать под повязкой, что и вызывает раздражение с зудом.
Винсент — справа. Фото © Reddit / vjibomb
Но это ещё далеко не все проблемы, с которыми столкнулся парень. Кожа в таком состоянии воспаляется и сильно отмокает, для этого процесса есть термин — мацерация. Кроме того, под гипсом, должно быть, развилась грибковая или бактериальная инфекция. Это и стало причиной такого сильного повреждения кожи.
После публикации фотографии пост Винсента мигом стал вирусным. Его оценило больше 30 тысяч человек, которые оставили под снимком сотни остроумных, но чаще всё же отвратительных комментариев.
О-о, парень, представляю, как тебе это всё будет увлекательно отдирать
Боже, представляю запах
О, хрустящая корочка!
WOW-news
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