10 жутких серийных убийц, которые в жизни оказались совсем не похожими на ориентировки полиции

"Их разыскивает полиция". Такие объявления с фотороботами преступников можно найти, наверное, в каждой стране. И, глядя на портрет, задумываешься: встретив убийцу или маньяка в толпе, сможешь ли ты его узнать по этому рисунку? Как показывает практика, зарисовки криминалистов далеко не всегда похожи на реальные портреты злодеев. И вот несколько примеров с американскими серийными убийцами.

Родни Алькала

Коллаж © The OCR

Родни Алькала, также известный как "убийца на свиданиях". С 1971 по 1979 год Родни убивал в Калифорнии сначала маленьких девочек, а потом переключился на взрослых, которых приглашал на свидания. У серийного убийцы нашли более сотни фотографий женщин и детей. Поэтому полиция подозревает, что на нём может быть больше смертей, чем смогли доказать. Всего же его подозревают в 130 убийствах. Алькала до сих пор ожидает смертной казни в калифорнийской тюрьме.

Деннис Рейдер

Серийный убийца и садист Деннис Рейдер известен тем, что, прежде чем убить своих жертв, связывал их и жутко пытал. Всего на нём десять доказанных смертей за период с 1974 по 1991 год. Денниса не могли найти 25 лет. Причём он сам помог полиции себя поймать. Потому что, как и многие маньяки, начал писать полицейским насмешливые письма. С помощью которых его в итоге и вычислили. Убийцу приговорили к десяти пожизненным срокам. Кстати, дело Рейдера по прозвищу Удав вдохновило Стивена Кинга на создание повести "Счастливый брак".

Тед Банди

Фото © Reddit / Фото © "Википедия"

Теда Банди называют одним из самых страшных и жестоких серийных убийц США, пишет BuzzFeed. На его счету 30 доказанных смертей, изнасилований и похищений за период с 1973 по 1978 год. Хотя настоящее количество жертв может доходить до сотни. Но расчётливый преступник был хорошо знаком с криминалистикой и знал, как правильно заметать следы. Убийцу несколько раз ловила полиция, но ему всё время удавалось сбегать. Когда Банди всё же поймали и начали судить — это был первый суд, который транслировали на все Штаты. В итоге Тед был приговорён к смертной казни, которую привели в исполнение в 1989 году.

Джеффри Дамер

Коллаж © Reddit

Не только серийный убийца, но также некрофил и каннибал. С 1978 по 1991 год он убил 17 парней, с которыми знакомился в барах или магазинах под предлогом секса или пообещав дать денег. Но вместо этого заманивал домой, где убивал, насиловал, расчленял и поедал. Был приговорён к пожизненному заключению, но в итоге его забил до смерти сосед по камере. Может быть, чтобы самому не стать новой жертвой.

Дэвид Берковиц

Берковиц, прозванный Сыном Сэма, с особой жестокостью расстрелял шесть человек, в основном случайных прохожих, и больше года терроризировал город Нью-Йорк, с 1976 по 1977 год. После ареста Берковиц заявил, что лабрадор его соседа, которого звали Сэм, был одержим дьяволом и приказывал ему совершать убийства. За свои злодеяния Берковиц приговорён к 365 годам тюрьмы.

Ричард Чейз

Фото © Duronaqueda / Фото © Criminal Minds

Серийный убийца Ричард Чейз получил прозвище Вампир из Сакраменто. И не просто так. Своих жертв (и взрослых, и детей) он не только убивал, но и пил их кровь с 1977 по 1978 год. Чейз верил, что чужая кровь придаёт ему сил, и ради неё загубил шесть человек (доказанные убийства). Видок убийца тоже имел весьма инфернальный. При росте в два метра весил всего около 50 кило. Ричарда приговорили к смертной казни, но до неё он так и не дожил. Вампир совершил самоубийство в тюрьме.

Гэри Леон Риджуэй

Фото © Pinterest / Фото © "Википедия"

Гэри Леон Риджуэй, известный как "убийца с Грин-Ривер", совершил 49 доказанных убийств девушек и женщин в период с 1982 по 1998 год. Несмотря на сильную набожность, Гэри очень любил секс, однако одной жены ему не хватало, поэтому он частенько наведывался к проституткам. Которых вскоре начал убивать. Некоторые тела он выбрасывал в реку, к некоторым потом возвращался, чтобы изнасиловать труп повторно. Его долго не могли вычислить, и убийства происходили с 1988 по 1998 год. Душегуб получил 49 пожизненных сроков, по количеству доказанных эпизодов. Хотя сам он признался в 70 убийствах.

Альберт Де Сальво

Фото © Pulp International / Фото © Flickr

Де Сальво, известный под прозвищем Бостонский Душитель, был осуждён за изнасилование и убийство. Однако в тюрьме признался, что именно он был Бостонским Душителем и убил 13 женщин с 1962 по 1964 год. Это поставило полицию в тупик, потому что следы ДНК на жертвах не совпадали с ДНК Альберта. И хотя преступник во всех подробностях рассказывал о своих жертвах, ему так и не предъявили обвинения во всех убийствах, отправив в тюрьму только за одно, а также за грабежи. В тюремном лазарете Альберта убили 12 ударами ножа другие заключённые.

Томми Линн Селлс

Фото © CBSN / Фото © Criminal Minds

Томми Селлс никогда не был склонен соблюдать закон. Он много пил, употреблял наркотики и несколько раз отсидел в тюрьме за кражи. В 2000 году он был снова арестован по обвинению в убийстве 13-летней девочки и приговорён к смертной казни. После этого Томми сам признался в том, что совершил около 70 убийств, но это так и не доказали. Предполагается, что на его счету как минимум 22 убийства, за некоторые из которых в тюрьме отсидели невиновные люди. Как бы то ни было, в 2014 году его казнили при помощи смертельной инъекции.

Эйлин Уорнос

Фото © Paregoricon / Фото "Кинопоиск"