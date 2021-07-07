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Каннибал, который съел свою подругу в 1980-х, ходит на свободе и снова жаждет человеческой плоти

Попробовать человеческое мясо было его детской мечтой.

7 июля, 11:42
<p>Кадр из фильма "Дьявол в теле человека" Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mv71HOueGXk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mr. Zi</a></p>

Кадр из фильма "Дьявол в теле человека" Фото © YouTube / Mr. Zi

Этот неприметный мужчина на фото на самом деле убийца, совершивший одно из самых жутких преступлений Парижа. Иссей Сагава в 1981 году приехал из Японии во Францию на учёбу. В Парижском университете он познакомился и подружился с голландской студенткой Рене Хартевельт. Вряд ли она могла даже подумать, чем обернётся эта дружба.

Кадр из фильма "Дьявол в теле человека" © YouTube / Mr. Zi

Кадр из фильма "Дьявол в теле человека" © YouTube / Mr. Zi

Сагава наладил близкие отношения с Рене и несколько раз приглашал к себе домой на ужин, усыпляя бдительность. А в один день решил убить. Тогда студентке повезло. Иссей хотел выстрелить ей в спину из пистолета, но оружие дало осечку. Однако в следующий раз, когда подруга пришла в гости, Сагава выстрелил вновь — и девушка погибла на месте. А потом сама стала ужином.

Убийца вспоминает, что в этот момент испытал невероятный восторг. Сперва он правда хотел вызвать скорую. Но потом подумал: "Подожди, ты 32 года мечтал об этом и наконец это произошло!" В итоге Сагава исполнил свою детскую мечту. Сперва он изнасиловал труп, а потом начал отрезать и есть куски мяса. "Это был исторический момент для меня", — говорит каннибал.

Кадр из фильма "Дьявол в теле человека" © YouTube / Mr. Zi

Кадр из фильма "Дьявол в теле человека" © YouTube / Mr. Zi

Как оказалось, Сагава мечтал попробовать мясо европейской женщины с детства. Такие мысли на него навеяли фотографии знаменитостей вроде Грейс Келли в газетах, пишет The Sun. Через несколько дней Иссей расчленил Рене, сложил в чемодан и хотел выбросить улики в реку. Но странный мужчина с кровоточащим чемоданом привлёк внимание прохожих, которые вызвали полицию. На допросе Сагава сразу признался, что убил студентку для того, чтобы съесть её плоть.

Следующие два года каннибал провёл в тюрьме в ожидании суда. Но тот признал убийцу невменяемым, приговорил к пожизненному сроку в психушке и депортировал в Японию, где Сагава был вскоре освобождён. Причиной стали бюрократические проволочки. Власти Франции не прислали судебные документы, и у правительства Японии не было другого выбора, кроме как выпустить каннибала на свободу.

Кадр из фильма "Дьявол в теле человека" © YouTube / Mr. Zi

Кадр из фильма "Дьявол в теле человека" © YouTube / Mr. Zi

С 1986 года Сагава свободно ходит по улицам, а в разговорах с журналистами откровенничает, что не раз вспоминал своё тёмное прошлое и хотел бы повторить свой опыт. Каннибал говорит, что особенно часто такие мысли его посещают, когда женщины начинают носить открытую одежду. Иссей признаётся, что недавно видел девушку с "по-настоящему аппетитной попкой", которая натолкнула его на мысль, что он хочет съесть ещё человеческого мяса, прежде чем умрёт сам.

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Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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