Каннибал, который съел свою подругу в 1980-х, ходит на свободе и снова жаждет человеческой плоти

Этот неприметный мужчина на фото на самом деле убийца, совершивший одно из самых жутких преступлений Парижа. Иссей Сагава в 1981 году приехал из Японии во Францию на учёбу. В Парижском университете он познакомился и подружился с голландской студенткой Рене Хартевельт. Вряд ли она могла даже подумать, чем обернётся эта дружба.

Кадр из фильма "Дьявол в теле человека" © YouTube / Mr. Zi

Сагава наладил близкие отношения с Рене и несколько раз приглашал к себе домой на ужин, усыпляя бдительность. А в один день решил убить. Тогда студентке повезло. Иссей хотел выстрелить ей в спину из пистолета, но оружие дало осечку. Однако в следующий раз, когда подруга пришла в гости, Сагава выстрелил вновь — и девушка погибла на месте. А потом сама стала ужином.

Убийца вспоминает, что в этот момент испытал невероятный восторг. Сперва он правда хотел вызвать скорую. Но потом подумал: "Подожди, ты 32 года мечтал об этом и наконец это произошло!" В итоге Сагава исполнил свою детскую мечту. Сперва он изнасиловал труп, а потом начал отрезать и есть куски мяса. "Это был исторический момент для меня", — говорит каннибал.

Кадр из фильма "Дьявол в теле человека" © YouTube / Mr. Zi

Как оказалось, Сагава мечтал попробовать мясо европейской женщины с детства. Такие мысли на него навеяли фотографии знаменитостей вроде Грейс Келли в газетах, пишет The Sun. Через несколько дней Иссей расчленил Рене, сложил в чемодан и хотел выбросить улики в реку. Но странный мужчина с кровоточащим чемоданом привлёк внимание прохожих, которые вызвали полицию. На допросе Сагава сразу признался, что убил студентку для того, чтобы съесть её плоть.

Следующие два года каннибал провёл в тюрьме в ожидании суда. Но тот признал убийцу невменяемым, приговорил к пожизненному сроку в психушке и депортировал в Японию, где Сагава был вскоре освобождён. Причиной стали бюрократические проволочки. Власти Франции не прислали судебные документы, и у правительства Японии не было другого выбора, кроме как выпустить каннибала на свободу.

Кадр из фильма "Дьявол в теле человека" © YouTube / Mr. Zi